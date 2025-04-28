Общество 28.04.2025 в 12:17
«Дочка до сих пор не очнулась»
Новосибирскую модель, впавшую в коме в Китае, перевезут из Благовещенска на Алтай
Текст: КП-Новосибирск
Беда с новосибирской моделью Дианой Галиной произошла больше двух месяцев назад. Напомним, девушка отправилась по контракту в Китай: для нее это была уже третья поезда в Поднебесную.
- Дочка родилась в Новосибирске, но потом мы переехали в город Заринск Алтайского края. Уже там два года назад Диана заключила свой первый международный контракт: тогда ее пригласили на работу в Корею. Потом она была в Милане, Париже, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама девушки. И добавляет, что за все это время на здоровье Диана не жаловалась. - Единственное, что беспокоило дочку, - у нее болела голова после перелетов. Но это казалось нормальным из-за резкой смены часовых поясов. Все обследования, которые дочка проходила перед поездками, никаких патологий не выявляли.
24 февраля Татьяна последний раз говорила по телефону с дочкой: девушка рассказала, что уже получила два контракта, а на следующий день ей предстояло пройти еще пять кастингов. Но на них Диана так и не попала.
- Дочку обнаружили без сознания в ванной ее соседки по апартаментам: видимо, она пошла собираться на кастинги, и потеряла сознание. Мне сразу же позвонили из алтайского агентства, сказали, что произошло с Дианой, - поделилась Татьяна. – Дочку сразу же доставили в пекинскую клинику. Оказалось, что у нее была врожденная патология, о которой мы не знали, случился разрыв аневризмы. Дочка впала в кому.
Диану прооперировали, почти месяц она провела в реанимации китайской клиники. Потом врачи разрешили ее транспортировать в Россию. Ближайшим городом на границе с Китаем, где есть больница с необходимым оборудованием, оказался Благовещенск. Туда на реанимобиле медицины катастроф и повезли модель.
- Врачи рассказали, что полет на вертолете или самолете санавиации дочка не перенесет, единственным вариантом оставался наземный транспорт, - рассказывает Татьяна. - - В дороге мы провели 18 часов: с нами были два водителя, они поочередно менялись. Еще в реанимобиле ехала медсестра: она следила за состоянием дочки.
Сейчас Диана уже месяц находится в благовещенской больнице: ее мама ненадолго улетала в Алтайский край, но уже сегодня возвращается в Благовещенск.
- Состояние у дочки стабильно тяжелое, из комы она пока не вышла, - говорит Татьяна. –
Однако врачи разрешили перевезти модель из Благовещенска в Алтайский край, где живет ее мама.
- Санавиацией дочку по-прежнему транспортировать нельзя. Настолько длительную дорогу на реанимобиле Диана тоже не выдержит. Единственный вариант, который остается, - это поезд, - объясняет мама девушки. – В пути мы будет больше четырех суток.
Когда именно Диану можно будет транспортировать в Барнаул, врачи пока решают.
- Дочка родилась в Новосибирске, но потом мы переехали в город Заринск Алтайского края. Уже там два года назад Диана заключила свой первый международный контракт: тогда ее пригласили на работу в Корею. Потом она была в Милане, Париже, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна, мама девушки. И добавляет, что за все это время на здоровье Диана не жаловалась. - Единственное, что беспокоило дочку, - у нее болела голова после перелетов. Но это казалось нормальным из-за резкой смены часовых поясов. Все обследования, которые дочка проходила перед поездками, никаких патологий не выявляли.
24 февраля Татьяна последний раз говорила по телефону с дочкой: девушка рассказала, что уже получила два контракта, а на следующий день ей предстояло пройти еще пять кастингов. Но на них Диана так и не попала.
- Дочку обнаружили без сознания в ванной ее соседки по апартаментам: видимо, она пошла собираться на кастинги, и потеряла сознание. Мне сразу же позвонили из алтайского агентства, сказали, что произошло с Дианой, - поделилась Татьяна. – Дочку сразу же доставили в пекинскую клинику. Оказалось, что у нее была врожденная патология, о которой мы не знали, случился разрыв аневризмы. Дочка впала в кому.
Диану прооперировали, почти месяц она провела в реанимации китайской клиники. Потом врачи разрешили ее транспортировать в Россию. Ближайшим городом на границе с Китаем, где есть больница с необходимым оборудованием, оказался Благовещенск. Туда на реанимобиле медицины катастроф и повезли модель.
- Врачи рассказали, что полет на вертолете или самолете санавиации дочка не перенесет, единственным вариантом оставался наземный транспорт, - рассказывает Татьяна. - - В дороге мы провели 18 часов: с нами были два водителя, они поочередно менялись. Еще в реанимобиле ехала медсестра: она следила за состоянием дочки.
Сейчас Диана уже месяц находится в благовещенской больнице: ее мама ненадолго улетала в Алтайский край, но уже сегодня возвращается в Благовещенск.
- Состояние у дочки стабильно тяжелое, из комы она пока не вышла, - говорит Татьяна. –
Однако врачи разрешили перевезти модель из Благовещенска в Алтайский край, где живет ее мама.
- Санавиацией дочку по-прежнему транспортировать нельзя. Настолько длительную дорогу на реанимобиле Диана тоже не выдержит. Единственный вариант, который остается, - это поезд, - объясняет мама девушки. – В пути мы будет больше четырех суток.
Когда именно Диану можно будет транспортировать в Барнаул, врачи пока решают.
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