Жителей Бурятии ждут погодные качели

В Бурятии на этой неделе ожидается частая смена погоды. Волны тепла будут чередоваться с прохладной и ветреной погодой, сообщили в Гидрометцентре республики.По данным синоптиков, 30 апреля, 2-3 и 5 мая на большей части территории республики осадков не ожидается. Днем воздух будет прогреваться до +8, +13 градусов, местами по южной половине до +18 градусов.В остальные дни местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Преобладающая температура днем составит +4, +9 градусов.По ночам в основном еще будут преобладать отрицательные температуры.