Общество 28.04.2025 в 13:33

В Улан-Удэ отремонтируют оживленный участок улицы Цивилева

Особое внимание там уделят отводу воды
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ отремонтируют оживленный участок улицы Цивилева
Фото: мэрия Улан-Удэ
В Улан-Удэ в мае начнется ремонт улицы Цивилева: от пр. 50-летия Октября до ул. Хахалова. Как сообщили в мэрии, этот оживленный участок, где расположены поликлиника №6, детский сад, и по которому курсирует общественный транспорт, давно нуждался в ремонте.

Дорогу обновят благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Особое внимание будет уделено устройству системы водоотведения.

- Мы сделаем продольные и поперечные уклоны на дороге для отвода воды с проезжей части. Это позволит защитить дорожное покрытие от разрушительного влияния осадков, которые постоянно скапливаются на этом участке, - отметил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.

На участке протяженностью 450 метров установят новые бордюры, обустроят тротуары, отремонтируют асфальтобетонное покрытие, сделают парковки, установят дорожные знаки и нанесут разметку.

Напомним, в 2025 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать девять участков автодорог общей протяженностью 4,6 км.
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