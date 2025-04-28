В Улан-Удэ отремонтируют оживленный участок улицы Цивилева

В Улан-Удэ в мае начнется ремонт улицы Цивилева: от пр. 50-летия Октября до ул. Хахалова. Как сообщили в мэрии, этот оживленный участок, где расположены поликлиника №6, детский сад, и по которому курсирует общественный транспорт, давно нуждался в ремонте.Дорогу обновят благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Особое внимание будет уделено устройству системы водоотведения.- Мы сделаем продольные и поперечные уклоны на дороге для отвода воды с проезжей части. Это позволит защитить дорожное покрытие от разрушительного влияния осадков, которые постоянно скапливаются на этом участке, - отметил начальник Управления дорожного строительства Евгений Соболев.На участке протяженностью 450 метров установят новые бордюры, обустроят тротуары, отремонтируют асфальтобетонное покрытие, сделают парковки, установят дорожные знаки и нанесут разметку.Напомним, в 2025 году в Улан-Удэ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать девять участков автодорог общей протяженностью 4,6 км.