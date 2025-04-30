Бойцы из Бурятии просятся домой

Тенденция последнего времени: бойцы из Бурятии, которые заключили контракты на СВО от других регионов, массово пытаются вернуться под крыло Бурятии. Оказалось, что единоразовая выплата – далеко не главное.Разные регионы вводят различные меры стимулирования для контрактников, отправляющихся на СВО. Размеры и объемы их зависят от бюджета и финансовых возможностей региональных бюджетов. Бурятия – далеко не самая богатая республика, и, понятно, что есть субъекты, в которых региональные выплаты контрактникам в разы выше.Это побудило многих бойцов, что называется, «сменить прописку», изменив отправную точку для службы по контракту. Такое решение для многих обернулось серьезными проблемами и побудило к тому, чтобы вернуться под крыло малой родины. Однако сделать это оказалось не так-то просто.По информации «Номер один», на данный момент уже 75 бойцов подали прошения в военкоматы, Фонд Защитников Отечества, главе Бурятии о том, чтобы их перевели в подразделения Бурятии.Причин такой перемены настроений множество. Одна из них – невозможность вернуться с СВО в родной регион даже по серьезной, уважительной причине.Например, Сергей (имя изменено) в своем заявлении о переводе в части Бурятии пишет, что его родной брат – инвалид и нуждается в уходе близкого родственника. И кроме него позаботиться о родном человеке некому.У Александра (имя изменено) другая ситуация.«На данный момент нахожусь в отпуске по семейным обстоятельствам в связи с рождением шестого ребенка. Прошу перевести меня дослужить контракт по месту жительства, так как я многодетный отец. Жене нужна операция, с моей стороны нужен уход за детьми».Однако, учитывая, что Александр, как и Сергей, заключали контракт и призывались не через Бурятию, а в других регионах, вопрос о переводе, даже с учетом столь серьезных обстоятельств, практически невозможен. И, скорее всего, их заявления просто не смогут удовлетворить. Штатное расписание военных подразделений формируется для выполнения боевых задач, штат укомплектован, и каждому бойцу определяется своя задача. Поэтому если командир принимает решение о переводе военнослужащего, то он вынужден впоследствии оперативно искать ему замену.Впрочем, это не единственная причина, по которой бойцы из Бурятии, призвавшиеся из других регионов, хотят вернуть свою военную «прописку». Чтобы лучше понять их мотивацию, взглянем на обращение бойца СВО, опубликованное в одном из местных пабликов.«Хочу рассказать, как я повелся на деньги и прогадал. Я давно слышал от друзей, что в Москве и Питере выплаты СВОшникам в разы больше, чем у нас. Поэтому заключил контракт в Московской области, а не в Бурятии. Думал, что идея супер. Но на деле все оказалось не так радужно. Я не учел, что учебку и службу буду проходить не с земляками. Оказалось, что там, за ленточкой, каждая мелочь имеет значение. Вам в одном окопе есть, спать, а в бою спину друг другу прикрывать. На первый план выходит взаимопонимание. А когда менталитет разный, то с этим тяжко».Автор поста также рассказывает, что читает, как Бурятия поддерживает своих бойцов: это и социальная помощь, и гуманитарная, и забота со стороны земляков.«Особенно трогает, когда читаешь о том, как наши «мамочки» приезжают и готовят для ребят из Бурятии. Да просто даже родные лица увидеть - уже поддержка».Однако сменить регион, к которому причислен, обратно на родной не получается.«Я уже второй рапорт подаю, чтобы перевестись в Бурятию, пока никак. Так что не повторяйте моих ошибок. Деньги не главное, главное – быть плечом к плечу с теми, кто тебя с полуслова понимает, с земляками. Это там важнее».Недавно в СМИ по этой теме появились комментарии военкора из Бурятии Александра Гармаева, который тоже посоветовал землякам заключать контракт с Вооруженными Силами России в своем регионе, а не пытаться отыскать субъект, где выплаты за службу по контракту побольше.«Весомый аргумент контракта в родном крае - вы встаете плечом к плечу со своими друзьями и земляками, близкими вам по духу и менталитету. Вас нормально подготовят на полигоне и постараются поставить в подразделение, где ваши таланты пригодятся. Вы там не чужие, командиры в основном ваши земляки и живут с вами в одном регионе, что тоже характеризует их действия и отношение к вам. Вы не будете отрезаны от гуманитарки и помощи земляков. Меры социальной поддержки, работа над обращениями и многое другое - на очень высоком уровне. С отпусками и моментами по ранению также все отлично».И, в самом деле, выплаты это не единственная возможная поддержка. Да, есть регионы, где эти выплаты больше. Но Бурятия, как известно, очень серьезно поддерживает своих бойцов другими способами: это постоянно пополняющийся список льгот для участников СВО и их семей, это серьезные объемы гуманитарной помощи, это, в конце концов, постоянная поддержка со стороны земляков, предприятий, общественных организаций и так далее.Надеемся, что бойцы, заключившие контракты в других регионах, смогут вернуться под крыло Бурятии, где их любят и ждут родные и просто земляки.