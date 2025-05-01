Общество 01.05.2025 в 15:52

В России с 30 мая введут лимит на переводы без открытия счета

Его установят на разовые денежные переводы на сумму 100 000 рублей с упрощенной идентификацией клиента
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Текст: Иван Иванов
В России с 30 мая введут лимит на переводы без открытия счета

Нововведение затронет переводы без открытия счета в банке и с электронных кошельков без полной идентификации.

Соответствующий закон был принят в мае 2024 года. Инициатива призвана уменьшить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Сейчас при переводах на сумму более 15 000 рублей физические лица должны пройти упрощенную идентификацию, для чего достаточно представить банку паспортные данные. При этом максимальная сумма переводов не ограничена.

- Клиентов банка закон никаким образом не затрагивает. Он затрагивает исключительно переводы без открытия счета в банке и переводы с электронных кошельков, где не проведена полная идентификация, - пояснил «РИА Новости» профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков.

Фото: «Номер один»

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