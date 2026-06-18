Зурхай на четверг, 18 июня

Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; творить добродетель, проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям года Курицы, Коровы и Змеи, давать посвящение, проводить освящение реликвий, почитать божеств, приводить в дом невестку, торговать, заниматься плотничеством, столярничеством, изготавливать настойки, вести дела «благого» направления.Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки.Стрижка волос: к улучшению внешнего вида.Дорога: благоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия (кроме направления на запад).Фото: Номер один