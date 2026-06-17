Общество 17.06.2026 в 17:02

Мэр Улан-Удэ поручил убрать шлакоотвал на улице Гвардейская

На него жаловались жители Железнодорожного района
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Текст: Андрей Константинов
Мэр Улан-Удэ поручил убрать шлакоотвал на улице Гвардейская
Фото: ОНФ Бурятии
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отреагировал на жалобы жителей Железнодорожного района. Речь идёт о шлакоотвале на улице Гвардейская. Подрядчик отчитался о полной уборке, но по факту одну из насыпей просто присыпали землёй. На планерном совещании мэр поручил разобраться в ситуации и обязал администрацию района устранить свалку и навести порядок на территории.

– Доложили, что всё убрали, всё сделали, камеры поставили слежения. Сегодня по факту подтверждается, что только одну гору шлака убрали, а вторую присыпали. Разберитесь: так на самом деле или не так, убрали не убрали, продолжает там сыпаться или не продолжает, – поручил подчиненным Игорь Шутенков. 
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