Мэр Улан-Удэ поручил убрать шлакоотвал на улице Гвардейская

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отреагировал на жалобы жителей Железнодорожного района. Речь идёт о шлакоотвале на улице Гвардейская. Подрядчик отчитался о полной уборке, но по факту одну из насыпей просто присыпали землёй. На планерном совещании мэр поручил разобраться в ситуации и обязал администрацию района устранить свалку и навести порядок на территории.– Доложили, что всё убрали, всё сделали, камеры поставили слежения. Сегодня по факту подтверждается, что только одну гору шлака убрали, а вторую присыпали. Разберитесь: так на самом деле или не так, убрали не убрали, продолжает там сыпаться или не продолжает, – поручил подчиненным Игорь Шутенков.