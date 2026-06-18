Третий мост в Улан-Удэ может подорожать

Строительство третьего моста через реку Уду долгое время сопровождалось серьезными финансовыми трудностями. После проблем, возникших при реализации проекта предыдущим участником строительства - ООО «Хотьковский мост», объект попал в число наиболее сложных инфраструктурных проектов Бурятии.И вот теперь найден новый подрядчик для достройки. Им стал опытный дорожный подрядчик из Санкт-Петербурга. Теперь главное, чтобы федеральный центр продолжил финансирование моста, который должны достроить к концу 2028 года.В начале июня в республике подписано соглашение о завершении строительства моста с петербургской компанией АО «Производственное объединение «Возрождение», сообщил заместитель председателя правительства республики Евгений Коркин.«Сейчас главная задача подрядчика – совместно с заказчиком ГКУ «Бурятрегионавтодор» составить и утвердить план работ на 2026 – 2028 годы. Кроме того, «Возрождение» должно будет перевезти необходимую технику на стройплощадку. Ввод моста в эксплуатацию намечен на 2028 год», – отметил он.Стоит напомнить, что на сегодняшний день объект готов на 49%. На его строительство уже потрачено около 4,2 млрд рублей, а общая стоимость проекта составляет 9,7 млрд рублей.Новому подрядчику предстоит построить тоннель под железнодорожными путями, три транспортные развязки, путепровод по улице Лазо, а также надземный пешеходный переход и провести другие работы по благоустройству и сносу строений.Общая длина автомобильной дороги, включая съезды, превышает четыре километра, при этом сам мост имеет протяженность 202 метра.Ранее контракт с прежним подрядчиком - ОАО «Хотьковский автомост» - был расторгнут в одностороннем порядке. Евгений Коркин отметил, что на объекте проведена полная инвентаризация.Проблемы с мостом начались несколько лет назад у компании «Хотьковский мост», аффилированной с бизнесменом Туфаном Садыговым. Строительство моста ОАО «Хотьковский мост» началось весной 2020 года и по плану властей должно было завершиться в 2024 году. Общая стоимость объекта составляла 7,5 млрд рублей, строительство шло в основном на федеральные ассигнования. После срыва в 2024 - 2025 сроков строительства и возникновения значительных финансовых проблем вокруг проекта мост фактически оказался замороженным. В настоящее время в отношении Садыгова расследуется уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, о чем ранее сообщали российские СМИ со ссылкой на материалы суда.В последние годы Садыгов также стал владельцем доли турецкого футбольного клуба «Серик Беледиеспор». Ряд СМИ со ссылкой на турецкие источники и публикации Sport Baza высказывали предположения о возможном использовании клуба для вывода средств в принадлежащие ему компании в Турции. Обычная схема - через спорт и за границу.Между тем играть в футбол в Бурятии теперь придется другим игрокам.Выбор именно компании «Возрождение» нельзя назвать случайным. Это один из наиболее известных инфраструктурных подрядчиков Санкт-Петербурга и северо-запада России, работающий на рынке дорожного и мостового строительства около 30 лет. Компания и входящие в ее структуру предприятия специализируются на строительстве автомобильных дорог, мостов, транспортных развязок, путепроводов и комплексном благоустройстве крупных городских территорий.За годы работы специалисты «Возрождения» участвовали в реконструкции и благоустройстве многих знаковых объектов Санкт-Петербурга. Среди них Невский проспект, Дворцовая площадь, Биржевая площадь, Стрелка Васильевского острова, а также ряд исторических мостов и транспортных сооружений. Компания обладает уникальным опытом реализации проектов в условиях плотной городской застройки и работы на объектах, имеющих особое историческое и архитектурное значение.Особенно важно, что «Возрождение» имеет опыт реализации крупных транспортных проектов. В разные годы компании доверялись строительство и реконструкция мостов, путепроводов, транспортных развязок и подземных переходов. Так, в Санкт-Петербурге предприятие выступало подрядчиком строительства подземного пешеходного перехода у Биржевого моста, реализуя полный комплекс работ — от проектирования до строительства.Для Бурятии привлечение такого подрядчика означает снижение рисков, связанных с дальнейшей реализацией проекта. Новый исполнитель получает объект высокой степени сложности при постоянной растущих затратах на строительство.Добавим, что третий мост через Уду имеет стратегическое значение для Улан-Удэ. Его ввод позволит перераспределить транспортные потоки между районами города и снизить нагрузку на существующие мостовые переходы. Реализация проекта также создаст условия для дальнейшего развития городской инфраструктуры и повышения качества жизни жителей столицы Бурятии.Таким образом, решение о передаче достройки объекта АО «ПО «Возрождение» выглядит логичным шагом со стороны властей Бурятии. Компания обладает значительным опытом реализации сложных инфраструктурных проектов, устойчивой деловой репутацией и необходимыми производственными ресурсами. Именно поэтому сегодня с деятельностью нового подрядчика связываются основные надежды на успешное завершение строительства одного из крупнейших транспортных объектов республики.Однако сегодня вопрос завершения строительства больше зависит от состояния федерального бюджета.«5,5 млрд на достройку объекта может не хватить, поскольку объем работ огромный, предстоит выполнить такие сложные работы, как прокол под железнодорожными путями, связанный с многочисленными согласованиями с РЖД. И за это время, пока стройка была заморожена, стоимость материалов, рабочей силы и другие затраты резко увеличились, поэтому сегодня все будет зависит от состояния федерального бюджета и его возможности финансировать инфраструктурные проекты», - говорит директор улан-удэнской строительной фирмы Александр Дмитриев.Напомним, что из-за растущих федеральных расходов на нацбезопасность и падения экспортных доходов дефицит федерального бюджета РФ за первые пять месяцев 2026 года составил свыше 6 трлн рублей. Из-за рисков расширения дефицита в правительстве РФ поручено министерствам подготовить планы снижения расходов на 10%.Поскольку строительство ведется на средства федерального бюджета с привлечением денег дорожного фонда Бурятии в рамках федеральных программ развития Дальнего Востока, то нельзя исключить повышение транспортного налога в республике.