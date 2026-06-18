Гороскоп для жителей Бурятии на 18 июня 2026 года

Овен

Сегодня многие вопросы решатся сами собой. Ты можешь заметить, что ситуация, которую ты долго обдумывал, вдруг стала ясной без твоего участия. В личной жизни кто-то может сказать главное, и после этого всё станет проще. Не спеши действовать, лучше понаблюдай за развитием событий.

Телец

День принесёт определённость в делах, которые казались запутанными. Вопросы с деньгами или ремонтом начнут проясняться. В отношениях тоже станет понятно, чего хочет человек, даже если он молчит. К вечеру мир перестанет казаться таким неопределённым.

Близнецы

Это день выводов. Кто-то ответит на старое сообщение или согласится на предложение. В работе станет ясно, какие идеи жизнеспособны, а какие — нет. Смотри не на слова, а на поступки людей, они сегодня говорят правду.

Рак

Ты почувствуешь изменения интуитивно. Возможно, поймёшь, что давно предвидел такой исход. День помогает увидеть реальные перспективы работы. В отношениях останется только принять выбор другого человека. Главная новость – неопределённости становится меньше.

Лев

Твоё прошлое начинает давать плоды. Там, где ты проявил инициативу, начинается движение. Венера делает тебя заметным. В личной жизни возможна долгожданная ясность: кто-то сделает шаг навстречу или, наоборот, покажет отсутствие интереса. Это поможет двигаться дальше.

Дева

Жизнь раскроет перед тобой «документы» по делу, которое ты давно расследовал. Станут понятны причины прошлых событий. На работе появятся цифры или новости, которые многое объяснят. Смотри на действия, а не на красивые слова. Вечером почувствуешь уверенность.

Весы

Один из вариантов выбора начнёт перевешивать сам собой. В работе может появиться предложение, от которого сложно отказаться. Станет видно, кто действительно заинтересован в общении, а кто — нет. Ясность сейчас полезнее романтики.

Скорпион

Игнорировать происходящее будет невозможно. Вскроются истинные мотивы людей. В работе факты подтвердят твои догадки. Главное событие дня произойдёт внутри тебя: ты поймёшь, что решение уже принято, и нужно лишь выбрать свою реакцию.

Стрелец

Некоторые дороги начали расходиться. Придётся дать ответ на предложение или принять обстоятельства. Интуиция работает отлично, доверяй ей. Появится шанс понять, кто готов идти рядом с тобой.

Козерог

Дела, которые долго обсуждались, переходят в стадию исполнения. Руководство или партнёры покажут свои планы действиями. В отношениях также меньше тумана. Ты любишь язык фактов, и сегодня именно его ты будешь видеть вокруг. Вечер принесёт ощущение устойчивости.

Водолей

Приходит время закрывать двери. Некоторые возможности исчезнут сами собой, без конфликтов. В работе станет понятен вектор развития проекта. Определённость в отношениях принесёт облегчение.

Рыбы

День кажется обычным, но детали сложатся в новую картину. Один разговор или новость изменят твой взгляд на ситуацию. Слушай между строк и смотри на поступки людей. Вечером ты получишь ответы на вопросы, которые задавал себе давно.

Фото: нейросеть