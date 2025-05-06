ТГК-14 обвинили в недогреве жителей Улан-Удэ

Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, от жителей 140-го микрорайона города поступают жалобы на холод в квартирах. Управляющие организации замерили параметры в элеваторном узле и выяснили, что температура теплоносителя не соответствует нормативам. По информации ТГК-14, из-за неисправности дымососа остановился котел №8 на ТЭЦ-1, что привело к снижению параметров теплоносителя на 7-10 градусов.– Поступают жалобы от жителей ул. Калашникова, Онохойская, Мокрова, микрорайона Светлый. Горожане с улицы Краснофлотская жалуются, что опять все раскопали и бросили. Хотя обещали за выходные выполнить работы. Площадка плохо огорожена. Направлено обращение в Управление административного контроля для составления протоколов о нарушении Правил благоустройства города, а также письмо руководителю ТГК-14 о возобновлении работ, – сказал первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев на еженедельном городском штабе по прохождению отопительного сезона.В мэрии Улан-Удэ призывают горожан при возникновении проблем с отоплением или водоснабжением прежде всего сообщить об этом в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если там вопрос не решат, то следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по телефону: 37-90-51, 21-36-65.