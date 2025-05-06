Общество 06.05.2025 в 11:15

ТГК-14 обвинили в недогреве жителей Улан-Удэ

Горожане жалуются на холод в квартирах
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Текст: Андрей Константинов
ТГК-14 обвинили в недогреве жителей Улан-Удэ
Фото: архив «Номер один»
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, от жителей 140-го микрорайона города поступают жалобы на холод в квартирах. Управляющие организации замерили параметры в элеваторном узле и выяснили, что температура теплоносителя не соответствует нормативам. По информации ТГК-14, из-за неисправности дымососа остановился котел №8 на ТЭЦ-1, что привело к снижению параметров теплоносителя на 7-10 градусов.

– Поступают жалобы от жителей ул. Калашникова, Онохойская, Мокрова, микрорайона Светлый. Горожане с улицы Краснофлотская жалуются, что опять все раскопали и бросили. Хотя обещали за выходные выполнить работы. Площадка плохо огорожена. Направлено обращение в Управление административного контроля для составления протоколов о нарушении Правил благоустройства города, а также письмо руководителю ТГК-14 о возобновлении работ, – сказал первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев на еженедельном городском штабе по прохождению отопительного сезона.

В мэрии Улан-Удэ призывают горожан при возникновении проблем с отоплением или водоснабжением прежде всего сообщить об этом в свою управляющую компанию или ТСЖ. Если там вопрос не решат, то следует обращаться в Единую диспетчерскую службу города по телефону: 37-90-51, 21-36-65.
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