Происшествия 26.07.2026 в 18:27

В районе Бурятии затоплен мост

Прервано автомобильное сообщение
A- A+
Текст: Номер один
В районе Бурятии затоплен мост
Фото: Номер один

РСЧС информирует, что в результате подъема уровня воды в реке Джида затоплен автомобильный мост. Прервано автомобильное сообщение по подъездной дороге к селам Тохой и Укыр-Челон Джидинского района. 

Также по данным Бурпогода, на реке Джида у села Хамней превышена отметка неблагоприятного явления на 54 см, на пойме  - 54 см. Жителей просят воздержаться от поездок по данному направлению.

Теги
затопление

Все новости

Суд в Улан-Удэ обязал ученика водителя трамвая выплатить почти 100 тысяч рублей
26.07.2026 в 19:20
В районе Бурятии затоплен мост
26.07.2026 в 18:27
Цены на железнодорожные билеты вырастут на 9 %
26.07.2026 в 18:10
В Бурятии выходили истощенного нерпенка
26.07.2026 в 17:44
В Бурятии случилось ДТП с участием детей
26.07.2026 в 16:28
Иркутянин сегодня вернется из космоса
26.07.2026 в 15:56
В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
26.07.2026 в 15:34
В селе Бурятии откроется музей казачьей культуры
26.07.2026 в 15:28
Поиски пропавшего ребенка в Бурятии завершены
26.07.2026 в 14:45
В Улан-Удэ при пожаре погибла женщина
26.07.2026 в 14:14
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 июля

Читайте также
В Бурятии случилось ДТП с участием детей
Есть пострадавшие
26.07.2026 в 16:28
В Бурятии сохраняется стабильная лесопожарная обстановка
За прошедшие сутки в лесном фонде республики пожары не обнаружены
26.07.2026 в 15:34
Поиски пропавшего ребенка в Бурятии завершены
Тело ребенка обнаружено в 24 км от населенного пункта
26.07.2026 в 14:45
В Улан-Удэ при пожаре погибла женщина
Из-за неосторожного курения
26.07.2026 в 14:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru