В районе Бурятии затоплен мост

РСЧС информирует, что в результате подъема уровня воды в реке Джида затоплен автомобильный мост. Прервано автомобильное сообщение по подъездной дороге к селам Тохой и Укыр-Челон Джидинского района.

Также по данным Бурпогода, на реке Джида у села Хамней превышена отметка неблагоприятного явления на 54 см, на пойме - 54 см. Жителей просят воздержаться от поездок по данному направлению.