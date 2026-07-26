Суд в Улан-Удэ обязал ученика водителя трамвая выплатить почти 100 тысяч рублей

Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ рассмотрел гражданское дело о взыскании затрат на обучение – водитель трамвая. Организация потребовала вернуть деньги за обучение и выплаченную стипендию от сотрудницы, которая так и не смогла получить водительское удостоверение.

Между истцом (работодателем) и ответчицей был заключен ученический договор. Согласно его условиям, организация обязалась оплатить обучение девушки на водителя трамвая (категория «Tm»), а также выплачивать ей стипендию в период учебы. В свою очередь, ответчица взяла на себя обязательство не только пройти курс, но и после получения прав отработать на предприятии не менее трех лет.

Работодатель добросовестно выполнил свои обязательства: был заключен договор с учебной организацией и внесен аванс в размере 10 000 рублей. За время ученичества будущей трамвайщице была выплачена стипендия, общая сумма которой составила 89 361,47 рубль.

Однако пункт ученического договора ответчицей выполнен не был. Девушка успешно прошла теоретическое и практическое обучение в полном объеме, но так и не смогла сдать экзамены в ГИБДД и получить водительское удостоверение. Из-за отсутствия прав она не могла приступить к работе, нарушив тем самым взятые на себя трудовые обязательства.

В суде представители истца указали на пункт 5.1 договора, который четко регламентирует последствия подобных нарушений. Если ученик без уважительных причин не выполняет обязательства, в данном случае — не получает «корочки», он обязан возместить работодателю все понесенные расходы на обучение в полном объеме, включая выплаченную стипендию.

Изучив материалы дела и представленный истцом расчет в размере 99 361,47 рубль, суд признал требования работодателя законными и обоснованными. Ответчица не оспорила представленную сумму в установленном порядке. Судья постановил взыскать с нее затраты на обучение, исчисленные пропорционально фактически не отработанному времени. На данный момент решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке.