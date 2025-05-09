В Бурятии создали «Книгу Памяти» к 80-летию Победы

В честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне коллектив ГБУ «Региональный центр обработки информации и оценки качества образования» создал уникальный проект – «Книгу Памяти».

Книга – дань уважения и памяти героям войны. В нее вошли воспоминания, истории и фотографии родных и близких, переживших суровые испытания тех времен. Каждый лист наполняет гордостью и благодарностью за подвиг наших ветеранов.

– Мы стремимся сохранить память о тех, кто не пожалел сил и жизни ради свободы и мира на нашей земле, – рассказали в ГБУ «РЦОИ и ОКО».

Фото: скриншот видео