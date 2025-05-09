Общество 09.05.2025 в 11:42
Выпускник Новозаганской школы – настоящая гордость района
Житель Бурятии примет участие в параде Победы на Красной площади
Текст: Макар Захаров
Курсант Михайловской военной артиллерийской академии Даниил Алексеев из Мухоршибирского района Республики Бурятия примет участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной площади.
– Даниил – выпускник Новозаганской школы. Вчерашний юнармеец настоящая гордость нашего района! – сказали в местной администрации.
Фото: Администрация МО «Мухоршибирский район»
Теги9 мая день победы