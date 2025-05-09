Выпускник Новозаганской школы – настоящая гордость района

Курсант Михайловской военной артиллерийской академии Даниил Алексеев из Мухоршибирского района Республики Бурятия примет участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет на Красной площади.

– Даниил – выпускник Новозаганской школы. Вчерашний юнармеец настоящая гордость нашего района! – сказали в местной администрации.

Фото: Администрация МО «Мухоршибирский район»