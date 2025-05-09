Общество 09.05.2025 в 11:59

Полиция Бурятии дала старт акции «Рекорд Победы»

Совместными усилиями они хотят выполнить 29 220 отжиманий
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Текст: Макар Захаров
Полиция Бурятии дала старт акции «Рекорд Победы»

В Бурятии полицейские дали старт ежегодной акции «Рекорд Победы» (6+), цель которой – совместными усилиями выполнить 29 220 отжиманий, что символизирует количество дней, прошедших со дня окончания Великой Отечественной войны.

Сотрудники полиции под руководством начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков Анатолия Новокрещеных внесли свой вклад в общий зачет.

– Собственным примером мы демонстрируем, насколько важны такие ценности, как воля и сплоченность. Именно этими качествами обладали наши предки, одержавшие Победу в самой масштабной битве своего времени – Великой Отечественной войне, – отметил полковник полиции.

Полицейские приглашают жителей и гостей республики присоединиться к акции «Рекорд Победы» (6+), которая начнется 9 мая в 14:00 на площади Революции. Они также призывают к ведению здорового образа жизни и проявлению патриотизма.

Фото: скриншот видео

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9 мая день победы полиция

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