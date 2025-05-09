Бурятский театр оперы и балета показал архивные снимки

Вопреки трудностям военного времени, Бурят-Монгольский государственный музыкально-драматический театр продолжал свою работу, поддерживая армию и тыл. Многие артисты ушли на фронт, однако театр возглавили молодые таланты.

– Оперную труппу возглавляли молодые певцы, такие как Надежда Петрова, Клавдия Гомбоева-Языкова и другие. Балетная труппа, включающая первых выпускников хореографического отделения, также продолжала работу, – делятся в театре оперы и балета.

В годы войны были возобновлены прежние постановки, такие как «Энхэ-Булат батор», «Баир» и «Эржэн», а также состоялись премьеры, включая оперу «Евгений Онегин» и первый классический балет «Бахчисарайский фонтан». Театр гастролировал в Монголии и на Белорусском фронте, где дал более 60 концертов.

– В сезоне 1943-1944 гг. были поставлены классические спектакли «Женитьба Бальзаминова», «Коварство и любовь» и опера «Евгений Онегин». В сезон 1944-1945 гг. были поставлены опера «Фауст» и балет «Тщетная предосторожность», – добавили в БГАТОиБ.

Весной 1945 года труппа успешно гастролировала на Дальнем Востоке. Деятельность театра в годы войны демонстрирует его творческий рост и важный вклад в поддержку страны.



Фото: БГАТОиБ