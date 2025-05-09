Общество 09.05.2025 в 13:01
В Бурятии выдача ипотечных кредитов снизилась на 39%
Высокие процентные ставки привели к торможению рынка
Текст: Иван Иванов
В республике продолжается охлаждение ипотечного бума.
В марте 2025 года банками выдано 649 ипотечных кредитов, следует из аналитики Банка России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных займов на покупку жилья снизилось на 36,9%.
Правда, сам объем предоставленных кредитов не уменьшился, падения не наблюдается за счет увеличения средней величины займов: как и в прошлом году, жители Бурятии заняли на 1 апреля 2025 года 3,1 млрд рублей.
Количественное снижение рынка ипотечных займов может быть связано с мерами Центрального банка по охлаждению рынка ипотеки, а также с увеличением ставок по рыночной ипотеке и высокими ценами на жилье в республике.
Фото: «Номер один»