Общество 09.05.2025 в 13:01

В Бурятии выдача ипотечных кредитов снизилась на 39%

Высокие процентные ставки привели к торможению рынка
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Текст: Иван Иванов
В Бурятии выдача ипотечных кредитов снизилась на 39%

В республике продолжается охлаждение ипотечного бума.

В марте 2025 года банками выдано 649 ипотечных кредитов, следует из аналитики Банка России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных займов на покупку жилья снизилось на 36,9%.

Правда, сам объем предоставленных кредитов не уменьшился, падения не наблюдается за счет увеличения средней величины займов: как и в прошлом году, жители Бурятии заняли на 1 апреля 2025 года 3,1 млрд рублей.

Количественное снижение рынка ипотечных займов может быть связано с мерами Центрального банка по охлаждению рынка ипотеки, а также с увеличением ставок по рыночной ипотеке и высокими ценами на жилье в республике.

Фото: «Номер один»

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