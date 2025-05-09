Бурятия празднует День Победы

Сегодня, 9 мая, наша республика, как и вся страна отмечает великий праздник – День Победы. В честь 80-ой годовщины Великой Победы в Улан-Удэ состоялся Парад Победы.

Принимал военный парад временно исполняющий обязанности командующего общевойсковым объединением ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, Герой России генерал-майор Владимир Белявский.

Торжественное мероприятие под музыку песни Александрова «Священная война» открыла знаменная группа роты почетного караула с Государственным флагом и копией Знамени Победы.

Со словами поздравления к жителям республики обратились врио командующего общевойсковым объединением ВВО, дислоцированного в Республике Бурятия, Герой России генерал-майор Владимир Белявский и глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава поздравил ветеранов, тружеников тыла, участников специальной военной операции и земляков с Днем Великой Победы.

Участие в празднике приняли парламентарии Бурятии. С Днем Победы жителей республики поздравил Председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

-Сегодня великий праздник! Сегодня весь многонациональный народ нашей страны отмечает 80-летие со Дня Победы. Это священная дата для каждого жителя нашей страны, для каждой семьи, для всего народа. В ВОВ принимал участие весь народ и труженики тыла, которые ковали победу в тылу. Нет такой семьи, которую бы не задела война. Сегодня по всей республике проходят мероприятия, посвященные великой Победе. Пример мужества и героизма передается их поколения в поколение и вдохновляет нашу молодежь на трудовые и боевые подвиги. Сегодня наши земляки вновь сражаются и обеспечивают безопасность нашей страны. Они - наша гордость и, как их деды и прадеды, обязательно одержат победу и войдут в историю, – сказал председатель Народного Хурала.





Во время парада по площади Советов прошли более 1500 военнослужащих и около 40 единиц военной и специальной техники.

Первой по площади прошла колонна барабанщиков. Именно барабанщики открывали парад Победы на Красной Площади в Москве в 1945 году.

Следом за ними прошли знаменные группы с государственным флагом Российской Федерации, флагом Министерства обороны Российской Федерации и копией знамени Победы.

Историческую часть парада открыли знаменные группы со штандартами фронтов Великой Отечественной войны и парадные расчеты в военной форме времен Великой Отечественной войны.

Прошли парадные расчеты времен ВОВ – пехотинцы, а следом за ними - коробка вооруженных сил Монголии. Затем - управление 36 общевойсковой армии, сводный батальон 5-й отдельной Тацинской танковой бригады, 37-й отдельной Будапештской Краснознаменной ордена Красной Звезды мотострелковой бригады имени Щаденко.

Далее прошли парадные расчеты Краснознаменного орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого второй степени 103-й ракетной бригады, 30-й артиллерийской бригады, гвардейского зенитного ракетного соединения, гвардейского соединения связи, военнослужащие женщины, парадные расчеты гвардейского полка радиационной, химической и биологической защиты, одиннадцатого отдельного ордена Суворова и Жукова гвардейского десантно - штурмового соединения, отдельного соединения материально-технического обеспечения, 600-го военно-транспортного авиационного полка, войск воздушно-космических сил.

Продолжили прохождение парадные расчеты пограничного управления ФСБ России по Республике Бурятия, ранее они принимали участие в 70-ю годовщину Победы, Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, военного учебного центра при Восточно - Сибирском государственном университете технологий и управления, воспитанники Республиканской кадетской школы-интерната. Далее прошли сводные парадные расчеты представителей Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», Новоселенгинской общеобразовательной казачьей школы-интерната.

Открыл механизированную часть парада легендарный танк Т-34. За ним советский тяжелый танк ИС-2 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». В составе механизированной колонны проследовала современная боевая и специальная техника соединений и воинских частей ВВО. Впервые в парадном расчете принимает участие универсальный комплекс сбора и обработки данных «УКСОД-Т» подразделений радиационной, химической и биологической защиты на базе машины повышенной проходимости «Тигр». Далее прошли бронетранспортеры БТР-82А, ГАЗ 334420 «Орел» – гусеничный тягач высокой проходимости, радиопеленгаторный центр Р700Ц, авторазливочные станции АРС – 14 КМ, радиорелейные станции Р-416, разведывательные машины войск РХБ защиты, противотанковые ракетные комплексы «КОНКУРС», ствольная артиллерия (122-мм гаубицы Д-30) и пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Завершили парад исторические инсталляции-картины Великой Отечественной войны: «22 июня 1941 г.», «Партизанское движение», «321-я Сибирская стрелковая дивизия», «Труженики тыла», «Братская Монголия» в сопровождении монгольских всадников и платформа «Победа!». Стоит отметить, что инсталляции участвуют только в юбилейные годовщины.

После Парада Победы в 12.00 прозвучал полуденный выстрел в честь Дня Победы. Уже по традиции был произведен выстрел из 122-миллиметровой гаубицы Д-30 на сопке в микрорайоне Шишковка. Это дань памяти и уважения бойцам, которые защищали и защищают нашу Родину. Произвел выстрел герой России генерал-майор Владимир Анатольевич Белявский.

Команду полуденного выстрела дал по видеосвязи ветеран Великой Отечественной войны Бато Бастуевич Федоров, который в этом году отмечает свой 100-летний юбилей. Он был призван в ряды советской армии в ноябре 1943 года. С 1945 года участвовал в войне с милитаристской Японией, освобождая Китай в Маньчжурии, на Забайкальском фронте.

День Победы продолжается рядом различных мероприятий в парках и музеях города.





Фото: Анна Арапова и пресс-служба Народного Хурала РБ