Общество 13.05.2025 в 10:50

Вымышленная посылка обошлась жителю Бурятии в миллион рублей

Доверчивый сельчанин стал жертвой банды мошенников
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Текст: Андрей Константинов
Вымышленная посылка обошлась жителю Бурятии в миллион рублей
Фото: архив «Номер один»
Житель Кабанского района Бурятии потерял 915 тысяч рублей после общения с аферистами. Как рассказали в МВД, все началось с сообщения в мессенджере от «сотрудника логистической компании». Он сообщил, что на имя мужчины поступила посылка. Чтобы отправить ее курьером на дом, «логист» попросил сельчанина продиктовать коды из СМС. Мужчина, не задумываясь, передал коды, полагая, что посылку отправили его дети, которые живут в другом регионе и часто присылают их.

Когда сельчанин продиктовал код, он, не отключаясь от звонка, услышал фразу: «Вот сейчас наберем кредитов». В этот момент мужчина осознал, что мошенники могут попытаться взломать его личный кабинет на портале Госуслуг и похитить личные данные. Поняв всю серьезность ситуации, он позвонил на горячую линию портала и объяснил свое положение. Там ему ответили, что приняли обращение и с ним свяжутся.

После в мессенджере сельчанину поступил звонок. Звонивший пояснил, что мошенники взломали его личный кабинет на портале и оформили на него кредит на миллион рублей для спонсирования врага. Также в отношении него возбуждено уголовное дело, а, чтобы прекратить уголовное преследование, мужчина должен погасить кредит.

Затем с сельчанином связался уже лже-сотрудник ФСБ. По его указанию мужчина установил приложения и направился в банк. Там он с помощью поступившего в приложении кода перечислил через банкомат 540 тысяч рублей из личных накоплений.

Через неделю сельчанин таким же образом перевел еще 275 тысяч, а потом и еще 100 тысяч. При этом часть денег для отправки мошенникам он занял уже у родственников.
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мошенничество

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