Собственник недвижимости

«Хочу узнать, кому принадлежит заброшенный участок по соседству. Можно ли просто так взять и запросить эти данные?» Елена Петровна, г. Улан-Удэ.

Просто из любопытства персональные данные владельца квартиры или участка получить нельзя. Закон охраняет частную жизнь. Но если у вас есть веские основания — например, предстоит суд или сделка купли-продажи, — вы можете заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Кому откроют имя владельца

Выписку с фамилией, именем, отчеством и датой рождения собственника могут получить: сами владельцы и совладельцы недвижимости, нотариусы, государственные органы (по запросу), а также покупатели при наличии предварительного договора купли-продажи или договора аренды, залогодержатели (например, банки). Всем остальным нужно либо согласие владельца, либо очень веская причина.

Чаще всего основанием становится судебное разбирательство. Пример: вашу квартиру затопили сверху, акт от управляющей компании есть, а вы не знаете, кому принадлежит квартира этажом выше, чтобы подать иск. Тогда через нотариуса можно получить данные собственника.

Или другая ситуация: перед покупкой квартиры покупатель вправе проверить продавца. Для этого также обращаются к нотариусу, предъявив предварительный договор купли-продажи.

Коммунальные комнаты

Если вы владеете комнатой в коммуналке и хотите её продать, закон обязывает вас сначала предложить выкуп соседям по коммуналке (у них преимущественное право). Нотариус поможет получить данные собственников других комнат, чтобы официально их уведомить.

Что сделает нотариус и какие гарантии

Если вы оформляете сделку купли-продажи, нотариус сам запросит выписку из ЕГРН и проверит: нет ли на недвижимости арестов или обременений, состоит ли продавец в браке (потребуется ли согласие супруга), не банкрот ли он и дееспособен ли. При нотариальном удостоверении сделки специалист лично беседует с участниками, убеждается, что они действуют добровольно и понимают последствия. Нотариус несет полную имущественную ответственность за свою работу — если ошибется, возместит ущерб.

Когда могут отказать

Даже если вы пришли к нотариусу или подали онлайн-запрос, без веских оснований выписку не дадут. Например, откажут, если вы просто хотите проверить, является ли ваш молодой человек собственником квартиры, где вы вместе живете, или запрашиваете данные всех соседей по подъезду, чтобы найти виновника шума. Любопытство — не причина.

Коротко: узнать собственника недвижимости можно, только если это нужно для суда, сделки или выполнения закона (продажа комнаты в коммуналке). Обращаться лучше к нотариусу — он всё сделает официально и сам проверит документы.

