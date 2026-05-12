За сутки в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров

За прошедшие сутки в лесах Бурятии было обнаружено пять лесных пожаров, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства. Их зафиксировали в Баунтовском, Заиграевском, Кабанском и Кяхтинском районах и все они возникли из-за неосторожного обращения с огнём.

По данным диспетчера, на утро 12 мая ликвидировано пять пожаров: в Баунтовском, Заиграевском, Иволгинском, Кяхтинском и Кабанском районах на площади свыше 40 гектаров.

- Продолжаются работы по тушению лесного пожара в Баунтовском районе на площади 3 гектара. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. С огнём сражались 126 человек, из числа авиалесоохраны, лесной охраны, сотрудников МЧС и привлечённых граждан. Было задействовано 25 единиц лесопожарной техники, - сообщили в РАЛХ.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Использование открытого огня запрещено и находиться в лесу можно только в специально отведённых местах. Несоблюдение правил влечёт административную ответственность.

За достоверную информацию о поджигателях предусмотрено денежное вознаграждение – 10 тысяч рублей, напомнили в ведомстве. Горячая линия лесной охраны 20-44-44.

