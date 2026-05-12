Зурхай на вторник, 12 мая

Великий день 100 тысяч дакинь.Благоприятно: проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения Драгоценности, вывешивать хий морин - флажок «Коня удачи» - людям года Мыши, Дракона, Обезьяны, строить, создавать новую семью, засеивать поля, совершать похоронный обряд по усопшему, торговать и собирать урожай.Неблагоприятно: для людей года Курицы и Обезьяны; для заключения договоров (становиться друзьями) и возведения на должность, проведения с родственниками праздников и застолий.Стрижка волос: к глазному давлению.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).Фото: Номер один