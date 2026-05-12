На главную площадь Улан-Удэ возвращаются скамейки и зеленые животные

На площадь Советов в Улан-Удэ возвращается сезонная зона отдыха. Сразу после Дня Победы и парада специалисты комбината по благоустройству доставили первые элементы – цветники, скамейки и беседки. В мэрии подчеркнули, что их установят до конца этой недели.

В этом году, как и ранее, по периметру сезонной зоны отдыха обустроят газонное покрытие, установят фонтан в форме Байкала, качели, скамейки, вазоны с крупными деревьями и многие другие элементы. Сразу после монтажа коммунальщики помоют поверхности и, по необходимости, покрасят.

«Сотрудники КБУ работают по ночам, чтобы не мешать горожанам и движению транспорта. Летняя зона будет располагаться на площади Советов до сентября. Весь зимний период ее элементы хранились на базе комбината», - рассказали в администрации города.

Сезонную зону отдыха устанавливают на главной площади столицы Бурятии с 2022 года.