Крупный пожар в Бурятии уничтожил дом и все постройки

За последние сутки в Бурятии пожарные подразделения выезжали на 23 возгорания, сообщают в МЧС республики. Один из пожаров в Курумканском районе уничтожил дом и все постройки.

В результате пожара дом выгорел изнутри, огонь уничтожил гараж, пристрой, баню и повредил крышу жилища. Общая площадь пожара составила 267 кв метров. Предварительная причина – короткое замыкание.

По той же причине в Улан-Удэ загорелся и продуктовый магазин. На месте работали 17 специалистов и пять единиц техники МЧС России. Огонь повредил потолок и холодильное оборудование, добавили в ведомстве.

