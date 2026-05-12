Происшествия 12.05.2026 в 09:17

Крупный пожар в Бурятии уничтожил дом и все постройки

Его причиной стало короткое замыкание
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Крупный пожар в Бурятии уничтожил дом и все постройки

За последние сутки в Бурятии пожарные подразделения выезжали на 23 возгорания, сообщают в МЧС республики. Один из пожаров в Курумканском районе уничтожил дом и все постройки.

В результате пожара дом выгорел изнутри, огонь уничтожил гараж, пристрой, баню и повредил крышу жилища. Общая площадь пожара составила 267 кв метров. Предварительная причина – короткое замыкание.

По той же причине в Улан-Удэ загорелся и продуктовый магазин. На месте работали 17 специалистов и пять единиц техники МЧС России. Огонь повредил потолок и холодильное оборудование, добавили в ведомстве.

Фото: МЧС РБ

Теги
пожар

Все новости

Над поселком в Бурятии будут неделю запускать беспилотники
12.05.2026 в 09:24
Крупный пожар в Бурятии уничтожил дом и все постройки
12.05.2026 в 09:17
На главную площадь Улан-Удэ возвращаются скамейки и зеленые животные
12.05.2026 в 09:14
Собственник недвижимости
12.05.2026 в 09:00
Житель Бурятии потерял 3,5 млн, пытаясь забрать вещи умершего родственника
12.05.2026 в 08:50
За сутки в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров
12.05.2026 в 08:24
Гороскоп для жителей Бурятии на 12 мая 2026 года
12.05.2026 в 07:53
Зурхай на вторник, 12 мая
12.05.2026 в 07:51
В Бурятии криминальному авторитету ужесточили приговор
12.05.2026 в 06:00
В Бурятии жену дезертира и троих его детей выгнали из общежития
11.05.2026 в 18:00
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 мая

Читайте также
Житель Бурятии потерял 3,5 млн, пытаясь забрать вещи умершего родственника
Мошенники обманули мужчину сыграв на чувствах
12.05.2026 в 08:50
За сутки в Бурятии обнаружили пять лесных пожаров
Потушить удалось пока не все
12.05.2026 в 08:24
В Бурятии криминальному авторитету ужесточили приговор
«Смотрящий» пытался управлять заключенными через «понятия»
12.05.2026 в 06:00
Полицейский из Бурятии лишился погон и свободы
Инспектора ДПС посадили за «чистку» базы
11.05.2026 в 16:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru