Общество 12.05.2026 в 09:24

Над поселком в Бурятии будут неделю запускать беспилотники

Жителей просят не паниковать
Текст: Карина Перова
В поселке Таксимо Муйского округа Бурятии с 12 по 18 мая с 10:00 до 17:00 будут выполняться полеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Жителей просят не поддаваться панике при виде дронов в небе. В администрации пояснили, что мероприятие направлено на демонстрационные полеты.

«Все проводимые мероприятия соответствуют установленным нормам и правилам безопасности», - прокомментировали в ООО «Оператор инфраструктуры БАС».

