В Бурятии криминальному авторитету ужесточили приговор

Осужденный за убийство и наркотики криминальный авторитет пытался управлять заключенными через «понятия» и «общак», но суд пресек его деятельность, ужесточив приговор. Теперь мужчина отправится в колонию особого режима вместо строгого, а оттуда руководить преступным миром куда сложнее.Верховный суд Бурятии рассмотрел апелляционное представление прокуратуры и жалобу осужденного по громкому делу об организации деятельности экстремистского объединения. Речь идет о 55-летнем жителе республики, который, находясь на свободе и уже имея за плечами внушительный срок за убийство, умудрялся дистанционно руководить жизнью нескольких исправительных учреждений. Он координировал перемещение «общака», разрешал конфликты между заключенными и фактически являлся «смотрящим» за целой категорией осужденных.Впрочем, суд первой инстанции не увидел в его действиях особо опасного рецидива, назначив отбывание наказания в колонии строгого режима. Но апелляция расставила все точки: авторитет отправится в «особый» сектор, где ему предстоит провести ближайшие восемь лет.Биография осужденного Василия Баирова (имя и фамилия изменены) говорит сама за себя. Первый серьезный срок он получил еще в 2006 году - 14,5 года колонии строгого режима за убийство, совершенное группой лиц. Освободившись в 2019-м, он не сделал для себя должных выводов. В апреле 2025 года его снова осудили - на этот раз за незаконный оборот наркотиков в крупном размере, отправив в колонию строгого режима.Однако, как выяснило следствие, даже находясь на свободе и параллельно будучи фигурантом второго уголовного дела, Баиров продолжал активную преступную деятельность. Только теперь уже в роли организатора и главаря ячейки международного экстремистского объединения, запрещенного в России.По данным суда, с июля 2024 года по апрель 2025 он создал на территории республики устойчивую иерархическую структуру. Используя старые криминальные связи, он назначил подконтрольных лиц «смотрящими» в исправительных учреждениях села Новая Брянь (Заиграевский район) и города Гусиноозерск (Селенгинский район).«Понятия» вместо законовСвидетели по делу - в основном сами осужденные, отбывавшие срок в этих колониях, в один голос утверждали: Баиров был для них непререкаемым авторитетом. Он решал, кого «повысить» по иерархической лестнице, кто будет отвечать за порядок в отрядах, как распределять поступающие в «общак» посылки с продуктами, сигаретами и предметами личной гигиены.Как пояснил один из свидетелей, Баиров активно пропагандировал криминальный образ жизни, внедрял в среду заключенных «воровские понятия» и законы, сплачивал осужденных для укрепления структуры запрещенного движения. Он лично разрешал споры между заключенными, а его слово было законом.Передачи он отправлял и сам. Свидетель Т., например, рассказал, как по просьбе Баирова переправлял в колонии посылки с предметами первой необходимости. При этом в суде установлено, что его статус в преступной иерархии был настолько высок, что даже при этапировании из одного учреждения в другое ему передавали гостинцы через подконтрольных «смотрящих».Оперативники вели негласную аудиозапись разговоров Баирова. Он общался с подчиненными не напрямую, а через так называемое «межкамерное общение» - фактически через связных и с помощью мобильных средств связи, запрещенных на территории колоний. На этих записях отчетливо прослеживается, как он отдает указания, координирует сбор и распределение «общака» и разрешает конфликты.Специалисты-криминологи, изучив материалы дела и записи переговоров, пришли к однозначному выводу: в действиях Баирова содержатся признаки руководства деятельностью структурного подразделения международного экстремистского сообщества «АУЕ» (организация, запрещенная в России). Идеология, которую он пропагандировал, основана на криминальных и экстремистских ценностях, отрицающих нормы закона.Сам осужденный свою вину признал лишь частично. В суде и в апелляционной жалобе он настаивал, что не является лидером движения, не имеет к нему отношения с 1985 года, а передачи отправлял друзьям и родственникам в рамках, разрешенных законом, - 20 кг груза.Советский районный суд Улан-Удэ признал Баирова виновным по статье «Организация деятельности общественного объединения, запрещенного в связи с экстремизмом». Наказание - семь лет колонии строгого режима и один год ограничения свободы после освобождения.Прокуратура с таким решением не согласилась. В апелляционном представлении гособвинитель указал: Баиров имеет непогашенную судимость за особо тяжкое преступление (убийство), а новое деяние он совершил в апреле 2025 года, уже после вынесения второго приговора за наркотики. Это образует особо опасный рецидив. Соответственно, и отбывать наказание он должен в колонии не строгого, а особого режима.Верховный суд Бурятии 24 марта 2026 года согласился с доводами прокуратуры. Приговор Баирову изменен: в действиях осужденного признан особо опасный рецидив, а место отбывания наказания заменено на исправительную колонию особого режима. Окончательное наказание по совокупности с неотбытым сроком за наркотики составило восемь лет лишения свободы.Баиров пытался обжаловать приговор, настаивая на недоказанности своей вины и требуя признать показания свидетелей недопустимыми. Однако суд апелляционной инстанции не нашел нарушений закона при их допросе и не усмотрел оснований для смягчения приговора.