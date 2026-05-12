Россия экспортировала в Монголию товаров и сырья на сумму более 1 миллиарда долларов

В январе–апреле текущего года Монголия осуществляла торговлю со 139 странами мира, а общий объём внешнеторгового оборота страны достиг 10,5 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Монголии, которые приводят информационный портал «Монцамэ».За указанный период объём экспорта составил 6,8 млрд долларов, тогда как импорт достиг 3,7 млрд долларов. Благодаря этому положительное сальдо торгового баланса Монголии составило 3,1 млрд долларов.Главным торговым партнёром Монголии остаётся Китай. Именно на китайский рынок приходится свыше 90% монгольского экспорта. В январе–апреле Монголия экспортировала в Китай продукцию на сумму 6,3 млрд долларов. Одновременно объём импорта из Китая составил 1,6 млрд долларов.За этот же период Россия поставила в Монголию товаров и сырья на сумму более 1 млрд долларов, а импортировала на 14 млн. долларов.Высокая зависимость монгольского экспорта от китайского рынка связана прежде всего с поставками минерального сырья, угля и другой продукции горнодобывающей отрасли. Китай остаётся крупнейшим потребителем монгольских ресурсов и ключевым экономическим партнёром страны.