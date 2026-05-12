12.05.2026

Житель Бурятии потерял 3,5 млн, пытаясь забрать вещи умершего родственника

Мошенники обманули мужчину сыграв на чувствах
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии 26-летний житель Прибайкальского района стал жертвой очередной схемы мошенников, которые использовали его личные переживания для хищения крупной суммы. Злоумышленники позвонили под предлогом передачи вещей умершего родственника, и, используя поддельные базы, фальшивых сотрудников службы поддержки и липового полицейского, убедили перевести 3,5 млн рублей на безопасный счёт.

В полиции пострадавший рассказал, что ему позвонила женщина и сообщила, что нужно получить вещи умершего родственника. Для этого, по её словам, требовалось продиктовать специальный код, чтобы внести данные в некую базу. Назвав его, мужчину закрутила уже известная многим карусель со взломом Госуслуг.

- Девушка представилась сотрудником «службы поддержки», убедила, что мошенники получили доступ к его персональным данным и перенаправила его к «сотруднику ФСБ». Этот человек предложил скачать специальное приложение для видеосвязи, где он появился в полицейской форме, в кабинете с фотографиями официальных лиц и гербом РФ. Всё выглядело очень убедительно, - рассказали в МВД республики.

Его начали инструктировать по переводу денег, прислав реквизиты для перевода 1 млн рублей, но банк заблокировал операцию. Тогда мужчина вместе с женой из района поехал в Улан-Удэ и снял 3,5 млн рублей, сказав сотруднику банка, что планирует купить квартиру. Всю сумму он отправил мошенникам на счёт через банкомат, после чего преступники заблокировали его и перестали выходить на связь. Общий ущерб вместе с процентами за переводы составил 3 507 996 рублей.

Фото: нейросеть

