В Улан-Удэ выросло количество выпускников 11 классов

Согласно имеющимся рекомендациям, Последний звонок проведут 24 мая в 11 часов. В этом году из школ выпустятся 9142 учащихся. Из них 2847 – выпускники 11 классов, а остальные выпускаются из 9 классов.

Нынче 11 классы заканчивает больше учащихся, чем год назад. Учитывая, что этот год является юбилейным годом Победы и провозглашен Годом защитника Отечества, школам рекомендовали сделать в сценарных планах Последних звонков акцент на этом.

Особое внимание уделят безопасности. В школах будут дежурить полицейские. Как отмечает Анна Батурина, председатель комитета по образованию Администрации г. Улан-Удэ, вечером парки, улицы, торговые центры будут патрулировать работники органов ПДН, представители родительской общественности.

24 мая в магазинах будет запрещена продажа алкоголя. В Улан-Удэ Последние звонки пройдут в 55 школах. Состоялись инструктажи, назначены ответственные лица.

Есть, конечно, еще школа системы УФСИН, но так как она находится при учреждении исполнения наказания, там такие торжества не проводят.

Фото: Номер один