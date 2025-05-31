Общество 31.05.2025 в 09:20

«Тойота» негласно вернулась в Россию

Новые японские иномарки с гарантией продаются в 3-4 раза дороже, чем до ухода в 2022 году
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Текст: Андрей Константинов
«Тойота» негласно вернулась в Россию
Фото: архив «Номер один»
Японский концерн Toyota возобновил продажи новых машин через свой дочерний дилерский центр в Москве. Российская «дочка» автоконцерна Toyota под названием ООО «СП Бизнес Кар» вновь стала продавать в России автомобили японской марки, сообщает проект «Авто Mail», который проанализировал лоты продаж на сайте классифайда Auto.Ru.

По данным портала, новые машины предлагаются в столичном автосалоне дилерского холдинга «СП Бизнес Кар». Он, в свою очередь, с долей в 94% принадлежит концерну Toyota Motor через торговую компанию Toyota Tsusho Corporation. Оставшимися шестью процентами владеет менеджмент российского дилерского холдинга Toyota.

В соответствии с информацией, представленной на классифайде, на одной из площадок в открытом доступе имеется новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado по цене от 10,7 млн рублей.

Кроме того, в том же салоне в продаже есть кроссовер Toyota Highlander 2025 года выпуска. Его стоимость стартует от 6,5 млн рублей. Он оснащён двигателем объёмом 2 литра и мощностью 248 лошадиных сил, имеет полный привод и автоматическую коробку передач.

Более доступная модель - Toyota RAV4 пятого поколения - предлагается за 5,7 млн рублей. Под ее капотом скрывается двухлитровый силовой агрегат, работающий в паре с вариативной КПП с приводом на все колеса. Стоимость одного из самых популярных в России внедорожников с рамной конструкцией - Toyota Land Cruiser 300 - начинается от 14 миллионов рублей, не учитывая дополнительные бонусы за кредит и программу «трейд-ин». В салоне также представлены новые Toyota Camry 2024 года выпуска, цена на которые стартует от 4,8 миллионов рублей.

Напомним, что до 2022 года, когда началась спецоперация и мировые автогиганты ушли из России, эти же модели японских автомобилей можно было приобрести в 3-4 раза дешевле, чем сейчас. Однако, несмотря на столь значительное завышение цен (в связи с санкциями, дорогой логистикой, выросшим в РФ утилизационным сбором) богатые россияне готовы переплачивать. Качество «жигулей» и китайского автопрома их не устраивает.

Между тем официально «Тойота» и другие крупные мировые компании возвращаться не торопятся из-за высоких рисков для бизнеса в России. Как недавно сообщило «РБК», президент России Владимир Путин призвал «душить» западные сервисы, которые заявили о своем уходе, но на самом деле остались на российском рынке. Об этом он сказал на недавней встрече с представителями деловых кругов.
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