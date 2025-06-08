Застройщикам Бурятии помогут льготой

Новую меру помощи для застройщиков жилья, которые находятся в кризисе, собираются внедрить по всей стране. Между тем показатель распроданности на вводе в эксплуатацию упал до минимума. По данным информсистемы «Наш.дом.рф», распродано всего 55% жилья в домах, которые планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.В связи с этим активизировалось лобби застройщиков, которые с помощью расширения льготной ипотеки хотят увеличить спрос. Также новая форма поддержки от государства, которое за счет вливаний банкам на компенсации разницы между рыночной и льготной ипотеками повысит лояльность участников СВО.Как сообщает «Российская газета», первоначальный взнос для новой льготной программы для военнослужащих составит от 20% стоимости жилья.В случае гибели военнослужащего право на ипотеку будет передано родителям или совершеннолетним детям, но это лишь при отсутствии супруга. Условие: заемщик должен был быть официально зарегистрирован в регионе, где будет покупаться жилье.Несколько осложняет программу планируемый лимит по ипотеке. Если в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области он составит 12 млн рублей, то для Бурятии и других регионов максимальная сумма - всего лишь 6 млн рублей.- За 6 млн приобрести в Улан-Удэ хорошее и современное жилье с ремонтом на семью проблематично, поэтому участникам программы необходимо будет добавить еще несколько своих миллионов, - говорит улан-удэнский риелтор Наталья. - Мы активно работаем с такими клиентами и как вариант предлагаем подождать немного и приобрести жилье в Москве, где можно будет взять ипотеку на 12 млн под 2% годовых. В основном это студии и однокомнатные квартиры в Новой Москве под сдачу в аренду. Для военнослужащих это будет неплохая инвестиция.Как отмечает риелтор, для этого придется зарегистрироваться в Москве. Прописать могут либо родственники, либо через аренду, есть и другие механизмы.Добавим, что льготную ипотеку можно совместить и с другими государственными мерами поддержки. Например, взять еще одну - Семейную - ипотеку (или Дальневосточную и другие виды льготных ипотек. - Прим. ред.).По данным «РГ» со ссылкой на подсчеты военных аналитиков, через зону конфликта во время проведения СВО уже прошло около 1,2 млн человек. Почти все они имеют, по российским меркам, хорошую зарплату (от 200 тыс. рублей и выше), ряд дополнительных выплат, семьи погибших - высокие страховые выплаты (около 12 млн рублей). Вполне вероятно, что очень большая их часть захотят купить новое жилье по этой льготной программе.Как считает улан-удэнский экономист Анатолий Масловский, новая программа призвана увеличить привлекательность военной службы. Прежде всего в материальном аспекте, когда участник СВО может таким образом обеспечить своих детей жильем. Однако при этом власти любят, чтобы одно решение работало по принципу: одним выстрелом - двух зайцев.- Строительная отрасль сейчас погружается в глубокую депрессию, и этим решением правительство, конечно, не спасет ее, но значительно облегчит положение застройщиков, - сообщил он.В Бурятии риелторы также ждут начала запуска программы, поскольку это взбодрит рынок. Дело в том, что на вторичном рынке в связи с дороговизной кредитов наметилась тенденция в стабилизации цен и падении спроса. В этих условиях риелторы ждут новый импульс в виде роста цен на строящееся жилье и, как следствие, повышения цен и на «вторичке».Программа станет важным социальным инструментом, который может значительно облегчить жизнь военнослужащих и их семей, обеспечивая им льготные кредиты и более доступное жилье в условиях растущих цен на недвижимость, отмечают риелторы.Введение такой мощной программы может оказать серьезное влияние на рынок недвижимости.Это резко увеличит со стороны военнослужащих спрос на новостройки, что может способствовать росту цен на жилье в Бурятии и других регионах, полагают риелторы. Тем не менее это даст новый толчок жилищному рынку.