В Бурятии исторические здания оказались на грани исчезновения

В республике насчитывается около 2000 объектов культурного наследия. Какие-то из них отнесены к памятникам федерального значения, какие-то – регионального уровня. Однако всех их объединяет одно — время к достопримечательностям неумолимо. Здания ветшают, приходят в ветхое состояние. Некоторые уже превратились в руины. О работе по сохранению памятников и о том, какие из них дождутся ремонта в ближайшее время, поговорили на конференции «Лучшие социокультурные проекты в сохранении культурного наследия и развитии территорий».На территории нашего региона находится 1835 объектов культурного наследия. Из них 436 являются зданиями. 29 объектов причислены к памятникам федерального значения, все остальные - регионального уровня.Памятники культурного наследия — это здания 18 - 19 веков, часть построена в начале 20 века. В основном это церкви, дацаны, купеческие усадьбы, жилые дома, общественные здания и сооружения.- Памятники находятся в сложном техническом состоянии. Остро нуждаются в проведении реставрационных работ около 100 зданий. Наиболее уязвимы те объекты культурного наследия, которые не используются. Им грозит быстрое разрушение. Наряду с естественными природными процессами на них влияет урбанизация — развитие туризма, массовое строительство, уничтожение исторической застройки, составляющей фоновую среду для памятника культурного наследия, - рассказала на конференции представитель комитета государственной охраны объектов культурного наследия Елена Григер.Зачастую дома-памятники являются жилыми. «Номер один» два года назад рассказывал об одном из таких домов в Улан-Удэ по ул. Набережная. Он представляет собой одноэтажное деревянное полуразвалившееся здание. Хозяева собирались провести ремонт, но дом оказался памятником и делать там что-либо людям запретили. Две семьи вынуждены были съехать, потому что жить в доме стало невыносимо.Годы идут, но ситуация не меняется. Реставрацию памятника-дома собственники должны оплачивать самостоятельно. Сначала нужно обратиться в специализированную организацию для разработки проектно-сметной документации на реставрацию, а уже потом заняться ремонтом под строгим контролем комитета государственной охраны объектов культурного наследия.Но поскольку дома-памятники населяют в основном люди небогатые, у которых нет миллионов рублей на ремонт, эти здания с каждым годом все больше ветшают…Всего в республике насчитывается 207 деревянных домов-памятников. 80% из них являются аварийными или имеют неудовлетворительное техническое состояние.В плачевном виде находится и ряд общественных зданий, а также религиозные постройки.- Памятники, нуждающиеся в первоочередном проведении ремонтных работ – это ряды Гостинодворские, площадь Революции, Одигитриевский собор, собор Троицы по ул. Крупская, 42, в Кяхте, Гусиноозерский дацан, ряды Гостиные в Кяхте, Гостиный двор в Кяхте на ул. Сухэ-Батора, Свято-Троицкий Селенгинский монастырь, Анинский дацан в Хоринском районе, здание филармонии в Улан-Удэ, дом по ул. Некрасова, 11. Также есть объекты в состоянии руин, они подлежат консервации. К ним относятся Селенгинский Спасский собор, старый кожевенный завод в селе Чикой Кяхтинского района, церковь в селе Гужиры Тункинского района, - перечислила Елена Григер.Вместе с тем нельзя сказать, что власти не предпринимают никаких усилий по сохранению объектов культурного наследия. Реставрация идет, причем не только в Улан-Удэ, но и в районах республики.Так, проводится масштабная работа по реконструкции театра «Ульгэр». Здание по улице Ленина, 46, построено в 1917 году. В 1920 году в нем на Съезде трудового населения Забайкалья была принята Декларация об образовании Дальневосточной Республики и избрано правительство.Идет реставрация дома купца Лушникова в Кяхте — одного из первых каменных домов Бурятии. Здание расположено напротив открытой в сентябре 2020 года Триумфальной арки с именами первооткрывателей Центральной Азии. Там идет восстановление полов, фасадные, штукатурные работы внутри помещения. Во время реставрации рабочие обнаружили старинные щепы, кованые гвозди. Хорошо сохранились чугунные решетки, подвалы под каменными сводами, лестница в 1,5 кирпича. Долгое время объект находился в полуразрушенном состоянии.В доме купца Лушникова, по словам Елены Григер, будут воссозданы интерьеры купеческой усадьбы 19 века. После завершения реставрационных работ этот дом будет работать как гостиница.Возрождение ждет и Троицкий собор в Кяхте. Его возвели в 1812 - 1817 гг. в стиле русского классицизма. В 1963 году пожар уничтожил деревянные купол, крышу, хоры, пол храма и частично деревянные сводчатые перекрытия над вторым этажом. Реставрационные работы там уже пытались провести ранее, но так и не завершили в связи с отсутствием финансирования.Идеально, когда объект культурного наследия может взять в аренду какое-либо солидное учреждение или состоятельный гражданин. В этом случае власти могут за судьбу памятника не беспокоиться — поддерживать его в надлежащем состоянии будет арендатор.- У нас есть объекты, имеющие потенциал для вовлечения в хозяйственный оборот и подлежащие сохранению. Это объекты в селах Баргузин и Кудара, а также в Улан-Удэ, - отметила Елена Григер.Чтобы у республики была возможность ремонтировать как можно больше домов-памятников, нужны средства. Получить их можно из федерального бюджета, участвуя и попадая в различные программы.- Бурятия ежегодно подает заявки в федеральные программы. В прошлом году президент поручил разработать программу, которая бы предусматривала сохранение объектов культурного наследия. На это выделяется 51 млрд рублей. Но пока эта программа не разработана, - сообщила чиновница.Руководитель ассоциации «Краеведы Байкальского региона» Татьяна Бояркина, присутствовавшая на конференции, сообщила, что в настоящее время в Кяхте ремонтируют музей Российско-монгольской дружбы. И проводится ремонт, по ее словам, некачественно.26 мая заведующий музеем Российско-монгольской дружбы Наталья Парнякова подала жалобу на имя прокурора Бурятии Михаила Филичева. В ней сотрудники настаивают на проверке ремонта, проводящегося в музее в течение года.Толчком для начала ремонта старого здания стала прохудившаяся крыша — летом 2024 года вода проникла в перекрытие между первым и вторым этажами, на потолке появились разводы. Вскоре начался ремонт. Объект обещали сдать в ноябре прошлого года, но сделать в срок ничего не удалось.Женщина утверждает, что ремонт за 4,6 млн выполнен с грубыми нарушениями. Фасад красили водоэмульсионной краской в ноябре 2024 года. Перед этим поверхность не ошкурили и даже не восстановили наличники — красили сломанные. Сейчас все уже облупилось, перекрашивают заново. Внутри музея только побелили печки.Как утверждает Наталья Парнякова, ремонт в историческом здании выполнен с грубейшими нарушениями технологии и элементарных строительных норм, что могло привести к ухудшению первоначального состояния памятника.В Министерстве культуры Республики Бурятия в ответ на жалобу заведующей музея сообщили, что ремонтом здания занимается ООО «СК Фасад». Подрядная организация самостоятельно приняла решение о покраске фасада.«В связи с крайне неудовлетворительным состоянием фасада ООО «СК Фасад» произвело косметическую покраску за счет собственных средств. Данные работы не входят в смету, соответственно, не будут оплачены из бюджетных средств. Качество выполненной покраски не соответствует требуемым стандартам, что мы зафиксировали», - сообщает минкультуры.Также о ремонте здания музея известно, что в августе 2021 года был заключен договор на разработку проектной документации. Общая стоимость документа составила 8,5 млн рублей. Что интересно, разработка проектно-сметной документации обошлась в два раза дороже, чем сам ремонт, на который выделили всего 4,6 млн рублей.«Ввиду ограниченности бюджетных средств финансирование на реализацию проекта выделили частично, в размере 4,6 млн рублей. По результатам конкурсных процедур торги выиграло ООО «СК Фасад», обладающее необходимой лицензией на работу с объектами культурного наследия. На выделенные средства провели первоочередные работы, направленные на обеспечение сохранности здания. В частности, заменили протекающую крышу, укрепили фундамент здания, сделали новую веранду, внутренние отделочные работы, электромонтажные работы», - перечисляет минкультуры.Министерство подтвердило, что подрядчик нарушает сроки выполнения работ. Музей по этому поводу неоднократно направлял претензии. На текущий момент работы по контракту музей не принял, подрядчик получил лишь 30% от общей стоимости выполненных работ.Что касается дальнейшего ремонта, «для проведения полноценных реставрационных мероприятий, включающих комплексный ремонт фасадов, обновление оконных конструкций и других необходимых работ, требуются значительные средства. Сейчас проводят дополнительные расчеты по работам, необходимым для завершения ремонта.Один из старейших памятников архитектуры, являющийся частью монументального комплекса рабочего поселка ЛВРЗ — Дворец культуры, который ныне называется Городской культурный центр, уже давно требует ремонта.Здание пережило непростые времена, и после преобразования его в Городской культурный центр в городе периодически вспоминают о необходимости ремонта. Но денег на него так и не находится. Планировалось включить его ремонт в мастер-план, но не получилось.На реконструкцию ДК необходимо примерно 1,5 млрд рублей. В 2016 году стоимость проекта оценивалась в 876 млн. Однако с учетом инфляции цена увеличилась в два раза. Городской и даже республиканский бюджет не могут позволить себе такие траты. А ждать 1,5 млрд от Москвы можно еще долго… Поэтому единственным вариантом, как сдвинуть реконструкцию с мертвой точки, стало упрощение старого проекта модернизации. Это намного дешевле.- Выделили деньги на проектные работы, старый проект реконструкции решили отложить до будущих времен. Будем делать ремонт существующего объекта. Сейчас разрабатывается проект ремонтно-реставрационных работ – приспособление объекта культурного наследия к современным условиям. Цель – сохранить здание и запустить в жизнь. Мы пошли по такому пути, чтобы уменьшить стоимость работ, чтобы это было реально для воплощения. Как можем, пытаемся сохранить здание в надлежащем состоянии. Частично уже отремонтировали кровлю, устранили течь. Подготовлено техническое задание на проектирование, будут объявлены торги. На разработку новой документации выделено 9,6 млн рублей, - рассказывает директор Городского культурного центра Игорь Плотников.Согласно проекту реконструкции, на объекте предусматривались масштабные работы, однако пока только отремонтируют лестницу, фасад здания, крышу.Подземная часть ДК, парковка, некоторые залы останутся в планах на будущее.Давно пришедшие в негодность и разрушающиеся Гостиные ряды в историческом центре Улан-Удэ начнут приводить в порядок в 2026 году.Здание Гостиных рядов в центре Улан-Удэ находилось в федеральной собственности. Оно годами не ремонтировалось и начало разрушаться. Правительство Бурятии даже судилось с федеральными ведомствами - Росимуществом и Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры, пытаясь заставить их привести здание в надлежащий вид.Росимущество, которое по решениям судов было обязано отремонтировать памятник архитектуры XIX века, упорно отказывалось это делать. Ужасным состоянием памятника после публикаций в СМИ интересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Возбуждалось уголовное дело о халатности.В 2024 году объект культурного наследия федерального значения «Ряды Гостинодворские» в Улан-Удэ окончательно передали в республиканскую собственность.Сейчас уже подготовлена проектная документация по ремонту кровли и фасадов Гостиных рядов, в 2026 году планируется провести сами ремонтные работы.Между тем не менее известные памятники архитектуры, расположенные в Кяхте, остаются без ремонта и влачат нищенское существование. Местные депутаты просят республиканские власти забрать разваливающиеся объекты в региональную собственность, чтобы получить ассигнования на их ремонт. Однако прогресс в решении этой проблемы минимален.