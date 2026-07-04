Происшествия 04.07.2026 в 12:08
Жители Бурятии за неделю отдали мошенникам почти 12 миллионов
У одной из жертв мошенники выманили более 9 миллионов
Текст: Анастасия Величко
Жертвами интернет-преступников с начала года стали 755 жителей республики, в том числе 18 человек – за последнюю неделю.
Причиненный ущерб составил 194 млн рублей, в том числе 11,7 млн рублей за последнюю неделю.
Наибольшая сумма похищенных денежных средств - 9,2 млн рублей. Жертвой аферистов, напомним, стала жительница Закаменского района. Она лишилась более 9 миллионов рублей.
За последнюю неделю 10 граждан стали жертвами незаконных списаний денежных средств с банковских счетов, 5 - оказались под влиянием лжесотрудников организаций, 3 - перевели деньги на «безопасный счет».
- Граждане, будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников! - призывает прокуратура республики.
Фото: "Номер один"
Причиненный ущерб составил 194 млн рублей, в том числе 11,7 млн рублей за последнюю неделю.
Наибольшая сумма похищенных денежных средств - 9,2 млн рублей. Жертвой аферистов, напомним, стала жительница Закаменского района. Она лишилась более 9 миллионов рублей.
За последнюю неделю 10 граждан стали жертвами незаконных списаний денежных средств с банковских счетов, 5 - оказались под влиянием лжесотрудников организаций, 3 - перевели деньги на «безопасный счет».
- Граждане, будьте бдительны! Не поддавайтесь на уловки мошенников! - призывает прокуратура республики.
Фото: "Номер один"