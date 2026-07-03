Происшествия 03.07.2026 в 17:10

Продолжали «работать» из-за решетки

В Бурятии вынесли приговор адептам экстремизма
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Текст: Макар Захаров
Продолжали «работать» из-за решетки
«Номер один»

Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия пресекли противоправную деятельность двух адептов экстремизма.

– Находясь в условиях изоляции и отбывая наказание за ранее совершенные преступления, они продолжили противоправную деятельность, связанную с продвижением и распространением идеологии запрещенного экстремистского объединения, а также принимали участие в деятельности экстремистской организации, – рассказали в пресс-службе.

Собранные УФСБ материалы легли в основу новых уголовных дел. Гусиноозерский районный суд по итогу признал фигурантов виновными.

– Первому назначили 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением свободы на 6 месяцев. Второму назначили 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима с ограничением свободы на 6 месяцев, – подытожили в пресс-службе.

Приговор вступил в законную силу.

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