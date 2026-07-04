Змеи атакуют любопытных жителей Бурятии

Жители республики все чаще натыкаются на змей. И если одни просто пугаются, то другие пытаются взять рептилий в руки, что порой приводит к трагическим последствиям. Недавно в ДРКБ поступил ребенок с тяжелым отравлением после укуса змеи. Мальчика удалось спасти лишь благодаря экстренной процедуре очистки крови - врачи боролись за жизнь ребенка 12 дней. Как отличить ядовитую змею от безобидной и что делать при встрече с рептилией, разбирался корреспондент «Номер один».Как рассказала старший научный сотрудник Геологического института СО РАН, герпетолог (ученый, специализирующийся на изучении земноводных и пресмыкающихся. – Прим. ред.) Наталья Щепина, в Бурятии официально насчитывается всего четыре вида таких рептилий.Три из них — узорчатый полоз, обыкновенный уж и обыкновенная гадюка — занесены в Красную книгу республики. Есть и данные по местам их обитания. Так, полозы держатся у воды — берега Селенги, горячие источники. Ужи, в принципе, встречаются редко, а гадюка отмечена только в Окинском районе. Четвертый вид, щитомордник, — ядовитый, он наиболее многочисленный и встречается в степях и каменистых россыпях, в том числе в пригороде. Для взрослого его укус не смертелен, но для ребенка представляет серьезную угрозу.Специалист подчеркивает: змеи не нападают на людей просто так.— У них работает инстинкт самосохранения. Любая змейка, которую вы встретили, стремится уползти в безопасное место, - поясняет Наталья Щепина.По мнению специалиста, участившиеся встречи с рептилиями в пригороде Улан-Удэ, вероятнее всего, связаны с застройкой новых территорий, когда привычные места обитания змей уничтожаются. Повлияли и наводнения прошлых лет, которые принесли эту живность ближе к жилью.- Если вы встретили змею, в первую очередь не нужно паниковать. Главное правило – не трогать. И ни в коем случае нельзя убивать животное, - комментирует специалист.Жители Бурятии все чаще делятся в социальных сетях постами, фотографиями и видео, в которых рассказывают о случайных встречах со змеями.- Мы живем в Вахмистрово. Прошлым летом к нам заползла змея, мы ее увидели под кроватью. У меня была паника, не знали, что делать, как реагировать. Потому что я впервые в жизни увидела змею, а сам их вид вызывает у меня ужас и отвращение. Мы просто оставили дверь открытой и уехали в квартиру в надежде, что она сама уползет. На следующий день ее уже не было, видимо, уползла. Но я долго не могла спокойно находиться в доме, мне казалось, что рептилия где-то рядом лежит или ползет. Позже знакомые объяснили, что в Вахмистрово змей много, потому что здесь каменистая местность, - рассказывает горожанка Ирина.Чтобы избежать беды, важно знать главные отличия опасных змей. Гадюка обыкновенная относится к ядовитому виду. У нее треугольная, четко отграниченная от шеи голова. Тело плотное и короткое. Зрачок вертикальный, как у кошки. Рисунок вдоль спины в виде темного зигзага и не всегда четкий. Окраска серая, коричневая или черная. Она достигает размеров 50 - 70 см, а иногда до 80 см.Укус этого ползучего ядовитый, опасен для человека. Обычно гадюка не нападает первой, но кусает, если ее спровоцировать, взять в руки или наступить. Обитает в основном в лесах, на полянах, болотах, берегах рек и озер.Уж обыкновенный – неядовитая змея. Голова имеет овальную форму, не отделена от шеи. Тело очень стройное и длинное. Зрачок круглой формы. Рисунок на теле в виде желтых или оранжевых пятен на шее, так называемые «ушки». Окрас - оливковый, серый или черный. Размер – 80 - 120 см. Укус – не ядовит и не опасен. Она неагрессивна, при опасности уползает или притворяется мертвой. Обитает вблизи воды, около прудов, озер, рек и канав.В Бурятии, в отличие от гадюки или ужа, куда вероятнее столкнуться с щитомордником — он самый многочисленный из ядовитых змей республики. Так что знать его в лицо стоит каждому.Голова треугольная, четко отделена от шеи. Зрачок вертикальный. Тело плотное, длина до 70 – 80 см. Окрас серо-коричневый или бурый, с темными поперечными пятнами, брюхо светлое. Укус болезнен, вызывает сильный отек, для ребенка серьезно опасен. Не нападает первым — кусает, если наступить или пытаться поймать. Обитает в степях, на каменистых склонах, в лесостепи, нередко у жилья.В России ежегодно фиксируется до 5 тыс. змеиных укусов. Смертельные исходы при этом единичны — 10 – 20 случаев в год. Почти всегда они связаны с поздним обращением к врачу, тяжелой аллергией либо случаями, когда змея укусила маленького ребенка или пожилого человека. Летом специалисты фиксируют до 100 - 150 укусов в сутки в отдельных регионах, но большинство из «происшествий» заканчиваются благополучно.Впрочем, некоторые граждане пытаются «поиграть с судьбой». Недавно в Москве произошел вопиющий случай: молодой человек поймал на даче гадюку и привез ее домой, чтобы «выработать иммунитет» к яду. Эксперимент провалился: мужчина с синими отечными пальцами и кровоподтеками попал в реанимацию НИИ Склифосовского. Врачам с трудом удалось его спасти.Похожий случай зафиксировали и в Бурятии. В начале июня на берегу реки мальчика укусила рептилия, которую, по всей видимости, он хотел взять в руки. В тяжелом состоянии его доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Из-за высокого содержания яда мальчик провел почти неделю в реанимации. В течение 12 дней медики боролись за его жизнь. Для нейтрализации токсинов они провели процедуру очистки крови: очистили от вредных веществ и вернули обратно в организм. Через некоторое время состояние ребенка стабилизировалось и его перевели в обычное отделение.Врачи предупреждают: при укусе змеи необходимо обработать рану, обеспечить пострадавшему покой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.По словам герпетолога Натальи Щепиной, главный принцип при встрече со змеей - «Не убей». Уничтожать змей нельзя. Они приносят пользу: избавляют от грызунов и насекомых.Так что же делать при встрече с рептилией и укусе?Не следует паниковать и трогать змею. Если она оказалась на вашем участке, возьмите длинную палку, аккуратно подденьте ее под брюшко и перенесите в мешок или плотную коробку, затем отнесите подальше в лес или поле. Если боитесь - звоните в 112.Нельзя брать змею в руки и подпускать к ней детей. Большинство укусов происходит именно из-за любопытства.При укусе ни в коем случае не накладывать жгут. Необходимо снять кольца, браслеты. Нужно обработать рану антисептиком и обеспечить пострадавшему полный покой, не давать бегать, иначе яд разнесется быстрее, и немедленно обратиться в больницу. Противоядие есть в каждом медицинском учреждении.Главное - помнить о том, что змея не нападает первой, а всего лишь пытается убежать. Она такое же живое существо, как и любое другое, которое просто хочет жить. Если будем уважать природу, то она непременно ответит нам взаимностью.