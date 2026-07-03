Конные скачки в рамках «Алтарганы» собрали рекордное количество участников

3 июля в рамках международного фестиваля «Алтаргана» (6+) стартовали конные скачки мори урилдаан. У состязаний широкая география - своих скакунов привезли коневладельцы со всей Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии.Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, мероприятие собрало рекордное количество участников за всю историю проведения Алтарганы - 214 заявок (допущен 181 участник). Предыдущий рекорд принадлежит Забайкальскому краю - 157 участников.Внушительным стал и призовой фонд - 4,2 млн рублей. За первое место победителям каждого из 12-ти заездов выплатят по 150 тыс. рублей, серебреным призерам по 100 тыс., рублей, прискакавшим третьими по 50 тыс. рублей, четвертое место - 30 тыс. рублей, пятое - 20 тыс. рублей. Суперприз - автомобиль УАЗ «Патриот» - достанется победителю дистанции в 21 км.От правительства Бурятии гостей церемонии открытия конных скачек приветствовал зампред, министр сельского хозяйства Амгалан Дармаев.«Уважаемые гости и ценители конного спорта! Рад приветствовать вас на XVI Международном фестивале «Алтаргана» — празднике, который с 1994 года объединяет сердца всех бурят. Для нас это событие имеет особое значение: Бурятия принимает фестиваль уже в третий раз, и неслучайно это происходит в Год лошади. Конь для бурят — не просто животное, он носит в себе сакральный смысл, он — верный соратник и лучший друг кочевника, его первый и преданный помощник. Отрадно видеть, что мы возвращаемся к истокам: конный спорт и скачки вновь собирают полные трибуны, растёт поголовье лошадей, и вокруг появляется всё больше инициатив, направленных на сохранение наших конных традиций. Мы и впредь будем поддерживать коневодов и любые проекты, связанные с лошадями, чтобы передать эти ценные знания и любовь к лошади новым поколениям. Пусть наш конь удачи — Хии Морин — всегда мчится только вперёд!», - сказал Амгалан Дармаев.«Солнечно и тепло тут, не только по погоде, а по атмосфере. У нас запланировано 6 дистанций для культурной породы и 6 дистанций для бурятской породы. Отрадно, что желающих принять участие становится больше, с каждым годом выше уровень подготовки», - отметил главный судья соревнований Цырен Жаргалов.Фото: пресс-служба правительства РБ