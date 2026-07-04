Общество 04.07.2026 в 06:00

Зурхай на субботу, 4 июля

19-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на субботу, 4 июля
Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения посевов, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, рожденным в год Тигра, Лошади и Собаки, совершать омовение, заниматься земледелием, создавать семью, заниматься умиротворяющими делами.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; торговать, совершать обряды по усопшим, освящать реликвии, проводить празднества, устанавливать объекты почитания.

Стрижка волос: к процветанию.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).

Фото: Номер один

Все новости

Конные скачки в рамках «Алтарганы» собрали рекордное количество участников
03.07.2026 в 17:20
В Улан-Удэ от Акбэса до 43‑го квартала уложили верхний слой асфальта
03.07.2026 в 17:17
Продолжали «работать» из-за решетки
03.07.2026 в 17:10
В Бурятии на одну женщину возбудили аж десять уголовных дел
03.07.2026 в 17:10
В Улан-Удэ следователи СК разыскивают мужчину, пропавшего почти 26 лет назад
03.07.2026 в 16:22
Первый замминистра культуры Бурятии уволится сразу после «Алтарганы»
03.07.2026 в 15:48
В Улан-Удэ женщина случайно выиграла велосипед во время прогулки
03.07.2026 в 15:46
Улан-удэнец взломал дверь пивного киоска ножницами и позвал туда друзей
03.07.2026 в 15:16
Житель Бурятии откопал на своем участке гранату времен гражданской войны
03.07.2026 в 14:50
В Бурятии родители тройни получили максимальный маткапитал
03.07.2026 в 14:27
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 июля

Читайте также
Конные скачки в рамках «Алтарганы» собрали рекордное количество участников
Внушительным стал и призовой фонд - 4,2 млн рублей
03.07.2026 в 17:20
В Улан-Удэ от Акбэса до 43‑го квартала уложили верхний слой асфальта
Работы ведутся в рамках текущего ремонта
03.07.2026 в 17:17
В Улан-Удэ следователи СК разыскивают мужчину, пропавшего почти 26 лет назад
На момент исчезновения ему было 16 лет
03.07.2026 в 16:22
В Улан-Удэ женщина случайно выиграла велосипед во время прогулки
Она стала 100-тысячным гостем «Тропы здоровья»
03.07.2026 в 15:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru