Общество 04.07.2026 в 06:00
Зурхай на субботу, 4 июля
19-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения посевов, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, рожденным в год Тигра, Лошади и Собаки, совершать омовение, заниматься земледелием, создавать семью, заниматься умиротворяющими делами.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; торговать, совершать обряды по усопшим, освящать реликвии, проводить празднества, устанавливать объекты почитания.
Стрижка волос: к процветанию.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один
Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; торговать, совершать обряды по усопшим, освящать реликвии, проводить празднества, устанавливать объекты почитания.
Стрижка волос: к процветанию.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).
Фото: Номер один