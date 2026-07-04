Зурхай на субботу, 4 июля

Благоприятно: для родившихся в годы Быка, Тигра и Зайца; проводить ритуал «Даллага - Призывания благосостояния» относительно приумножения посевов, вывешивать хий морин - флажок «Конь удачи» - людям, рожденным в год Тигра, Лошади и Собаки, совершать омовение, заниматься земледелием, создавать семью, заниматься умиротворяющими делами.Неблагоприятно: для родившихся в годы Мыши и Свиньи; торговать, совершать обряды по усопшим, освящать реликвии, проводить празднества, устанавливать объекты почитания.Стрижка волос: к процветанию.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на восток).Фото: Номер один