Общество 04.07.2026 в 11:47

В Бурятии назвали победителя конных скачек

Соревнования конников прошли в рамках фестиваля «Алтаргана-2026»

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии назвали победителя конных скачек
На ипподроме Янгажинского дацана в Иволгинском районе вечером 3 июля  абсолютный чемпион скачек «Мори Урилдаан», которые прошли в рамках Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2026».

Абсолютным чемпионом стал владелец лошади Дамдин Жалсараев. Победу одержала лошадь Тайфун, а к финишу её привёл жокей Владислав Миронов из Иволгинского района.

За победу чемпион получил главный приз соревнований – автомобиль УАЗ «Патриот».

Скачки «Мори Урилдаан» собрали 181 наездника, которые соревновались на 12 дистанциях – от 1600 до 21 000 метров. Финальный забег стал главным событием программы и подарил зрителям яркую борьбу за звание абсолютного чемпиона.


Фото: скриншот видео
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