В Бурятии назвали победителя конных скачек

На ипподроме Янгажинского дацана в Иволгинском районе вечером 3 июля абсолютный чемпион скачек «Мори Урилдаан», которые прошли в рамках Международного бурятского фестиваля «Алтаргана-2026».Абсолютным чемпионом стал владелец лошади Дамдин Жалсараев. Победу одержала лошадь Тайфун, а к финишу её привёл жокей Владислав Миронов из Иволгинского района.За победу чемпион получил главный приз соревнований – автомобиль УАЗ «Патриот».Скачки «Мори Урилдаан» собрали 181 наездника, которые соревновались на 12 дистанциях – от 1600 до 21 000 метров. Финальный забег стал главным событием программы и подарил зрителям яркую борьбу за звание абсолютного чемпиона.Фото: скриншот видео