В Улан-Удэ от Акбэса до 43‑го квартала уложили верхний слой асфальта

В Улан-Удэ на улицах Жердева и Шумяцкого дорожники уложили верхний слой асфальта – от Акбэса до 43‑го квартала. Общая протяжённость участка – 1,2 км. Работы ведутся в рамках текущего ремонта.

«Здесь ремонтируют тротуары, укладывают новое дорожное покрытие, а после завершения работ обновят знаки и дорожную разметку. Эта дорога обеспечивает путь жителей до школы № 32, парка «Юбилейный» и Байкальского колледжа туризма и сервиса», - отметили в мэрии.

В комитете по строительству администрации города уточнили, что на остановочных пунктах укладка пройдет после завершения подготовительных работ. Днем специалисты проводят демонтаж старой тротуарной плитки, подготовку основания и укладку асфальтобетона на тротуарах.

В этом году в городе отремонтируют ещё три дорожных участка, в том числе по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».