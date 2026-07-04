Происшествия 04.07.2026 в 11:17
Житель Улан-Удэ погиб под колесами внедорожника
Мужчина перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора
Текст: Анастасия Величко
Поздно вечером в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода.
- Около 22:30 31-летний водитель автомобиля «Рэндж Ровер», следуя по ул. Геологической, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Фото: "Номер один"
- Около 22:30 31-летний водитель автомобиля «Рэндж Ровер», следуя по ул. Геологической, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Мужчина от полученных травм скончался на месте.
Фото: "Номер один"