Житель Улан-Удэ погиб под колесами внедорожника

Поздно вечером в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода.- Около 22:30 31-летний водитель автомобиля «Рэндж Ровер», следуя по ул. Геологической, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.Мужчина от полученных травм скончался на месте.Фото: "Номер один"