Происшествия 04.07.2026 в 11:17

Житель Улан-Удэ погиб под колесами внедорожника

 Мужчина перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора

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Текст: Анастасия Величко
Житель Улан-Удэ погиб под колесами внедорожника
Поздно вечером в Октябрьском районе Улан-Удэ произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода.

- Около 22:30 31-летний водитель автомобиля «Рэндж Ровер», следуя по ул. Геологической, на регулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Мужчина от полученных травм скончался на месте.


Фото: "Номер один"
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