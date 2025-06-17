В Монголии официально началось строительство города «Новый Хархорум»

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух дал старт строительству нового города Хархорум в долине реки Орхон. Его построят на месте старого города Каракорум, древней столицы монгольской империи.

Считается, что Каракорум был основан примерно в 1218-1220 годах нашей эры Чингисханом. Великий правитель заложил «город юрт», чтобы сплотить свои войска во время походов против Хорезмской империи. Еще более важное значение Каракорум приобрел в период правления Угэдэй-хана, третьего сына Чингисхана и второго Великого хана Монгольской империи.

Как сообщает «Монцамэ», открывая церемонию, президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с речью, в которой отметил, что «при строительстве города Хархорум, в первую очередь, необходимо реализовать крупные инфраструктурные проекты, такие как строительство автомобильных и железных дорог, аэропортов, источников тепла и электроэнергии, мусороперерабатывающих заводов, очистных сооружений, городских зелёных зон, создание сельскохозяйственных кластеров, а также восстановление рек и озёр», - подчеркнул он.

Новый Хархорум будет рассчитан на 500 тысяч жителей, и по замыслу властей создаст 285 тысяч рабочих мест, что сделает его важным центром регионального развития.

Кроме того, планируется создать «умный» город с государственными органами, представительствами международных организаций и дипломатическими миссиями иностранных государств, а также с развитой социальной, медицинской, инфраструктурной и высокотехнологичной промышленностью, жильём, культурой, искусством, туризмом, зелёными насаждениями и другими услугами.

Например, 50 процентов общей площади города будут занимать зелёные насаждения, 30 процентов - строительные объекты, и 20 процентов - дороги.

Фото: loon.site

На фото изображены ступы возле буддийского монастыря Эрдэни Дзу, построенного на месте древней столицы