В Улан-Удэ быку оторвали уши и изуродовали глаза

В Улан-Удэ из-за вандальных действий снова пострадали топиарии – бык и нерпа, сообщают в мэрии города. У фигур животных зверски разорваны лапы и уши, есть глубокие царапины на спине, а также оторваны глаза.

- Топиарные фигуры срочно отправились на реставрацию в Комбинат по благоустройству, где мастера постараются вернуть им прежний привлекательный облик. Видеоматериалы высокого качества направлены в правоохранительные органы. Это поможет установить личности нарушителей и привлечь их к ответственности, - сообщили в КБУ.

О фактах вандализма можно сообщить в ТГ-бот @dispmbukbu_bot

Фото: мэрия города