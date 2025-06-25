Общество 25.06.2025 в 15:17

В Улан-Удэ быку оторвали уши и изуродовали глаза

От вандалов пострадали и другие топиарии на Площади Советов
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ быку оторвали уши и изуродовали глаза

В Улан-Удэ из-за вандальных действий снова пострадали топиарии – бык и нерпа, сообщают в мэрии города. У фигур животных зверски разорваны лапы и уши, есть глубокие царапины на спине, а также оторваны глаза.

- Топиарные фигуры срочно отправились на реставрацию в Комбинат по благоустройству, где мастера постараются вернуть им прежний привлекательный облик. Видеоматериалы высокого качества направлены в правоохранительные органы. Это поможет установить личности нарушителей и привлечь их к ответственности, - сообщили в КБУ.

О фактах вандализма можно сообщить в ТГ-бот @dispmbukbu_bot

Фото: мэрия города

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