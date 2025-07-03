Общество 03.07.2025 в 09:09

В Улан-Удэ скончался бывший мэр города Геннадий Айдаев

Он руководил городом с 1998 по 2012 год
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ скончался бывший мэр города Геннадий Айдаев
Фото: архив «Номер один»
В Улан-Удэ на 76-м году жизни скончался бывший мэр города Геннадий Айдаев. Об этом сообщил действующий глава города Игорь Шутенков.

«Ушел из жизни Геннадий Архипович Айдаев, уважаемый руководитель и мудрый наставник. Он руководил городом в очень непростые годы. Геннадий Архипович посвятил свою жизнь служению городу и людям. Его преданность делу, искренняя любовь к родному краю и стремление к справедливости навсегда останутся в памяти тех, кому посчастливилось трудиться и жить бок о бок с ним.

Под руководством Геннадия Архиповича были реализованы значимые проекты, преобразившие облик столицы Бурятии. Его авторитет, опыт и профессионализм стали прочным фундаментом для дальнейшего развития города.

Нам будет его сильно не хватать, но память о нём останется светлой и благодарной. Пусть пример мужества и ответственности, показанный Геннадием Архиповичем, вдохновляет будущих руководителей и лидеров на достойную работу ради общего блага», - написал Игорь Шутенков в своем телеграм-канале, выразив соболезнования родными и близким бывшего мэра. 

«От всей души выражаю сочувствие семье и друзьям Геннадия Архиповича. Прощайте, дорогой друг и коллега. Ваш вклад в развитие родного края бессмертен. Светлая память нашему замечательному человеку и истинному патриоту Улан-Удэ», - написал он.

Прощание с Геннадием Архиповичем Айдаевым состоится в субботу, 5 июля, в Русском Драматическом театре. Начало в 10.00.

Справка

Геннадий Айдаев родился 15 апреля 1950 года в селе Верхне-Рыбное Партизанского района Красноярского края. В 1973 окончил Восточно-Сибирский технологический институт. 

В 1973-1976 годах являлся председателем профсоюзного комитета Восточно-Сибирского технологического института. В 1976-м году перешел на работу в Улан-Удэнский опытный завод художественных изделий и сувениров старшим мастером. Четыре года спустя стал главным технологом предприятия и перешел на партийную работу.

В 1980-1991 Геннадий Айдаев прошел путь от заместителя секретаря парткома железнодорожного узла станции Улан-Удэ до первого секретаря Советского райкома КПСС города Улан-Удэ. В 1991-1994 годах возглавлял администрацию Советского района Улан-Удэ. 

В 1994 году был избран депутатом Народного Хурала, с 1996 года являлся председателем Счётной палаты Хурала.

В марте 1998 на был избран мэром Улан-Удэ. В июне 2002 переизбран на второй срок, а в 2007 года стал мэром города в 3-й раз. 

В декабре 2012 года Геннадий Айдаев сложил полномочия мэра Улан-Удэ в связи с истечением 5-летнего срока. В том же месяце избирался на пост вновь созданной должности сити-менеджера города, но проиграл выборы бывшему подчинённому Евгению Пронькинову.

В 2013-2016 годах работал в Байкальском институте природопользования СО РАН.
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