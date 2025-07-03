В Улан-Удэ скончался бывший мэр города Геннадий Айдаев

«От всей души выражаю сочувствие семье и друзьям Геннадия Архиповича. Прощайте, дорогой друг и коллега. Ваш вклад в развитие родного края бессмертен. Светлая память нашему замечательному человеку и истинному патриоту Улан-Удэ», - написал он.





Прощание с Геннадием Архиповичем Айдаевым состоится в субботу, 5 июля, в Русском Драматическом театре. Начало в 10.00.





Справка



Геннадий Айдаев родился 15 апреля 1950 года в селе Верхне-Рыбное Партизанского района Красноярского края. В 1973 окончил Восточно-Сибирский технологический институт.



В 1973-1976 годах являлся председателем профсоюзного комитета Восточно-Сибирского технологического института. В 1976-м году перешел на работу в Улан-Удэнский опытный завод художественных изделий и сувениров старшим мастером. Четыре года спустя стал главным технологом предприятия и перешел на партийную работу.



В 1980-1991 Геннадий Айдаев прошел путь от заместителя секретаря парткома железнодорожного узла станции Улан-Удэ до первого секретаря Советского райкома КПСС города Улан-Удэ. В 1991-1994 годах возглавлял администрацию Советского района Улан-Удэ.



В 1994 году был избран депутатом Народного Хурала, с 1996 года являлся председателем Счётной палаты Хурала.



В марте 1998 на был избран мэром Улан-Удэ. В июне 2002 переизбран на второй срок, а в 2007 года стал мэром города в 3-й раз.



В декабре 2012 года Геннадий Айдаев сложил полномочия мэра Улан-Удэ в связи с истечением 5-летнего срока. В том же месяце избирался на пост вновь созданной должности сити-менеджера города, но проиграл выборы бывшему подчинённому Евгению Пронькинову.



В 2013-2016 годах работал в Байкальском институте природопользования СО РАН.



В Улан-Удэ на 76-м году жизни скончался бывший мэр города Геннадий Айдаев. Об этом сообщил действующий глава города Игорь Шутенков.«Ушел из жизни Геннадий Архипович Айдаев, уважаемый руководитель и мудрый наставник. Он руководил городом в очень непростые годы. Геннадий Архипович посвятил свою жизнь служению городу и людям. Его преданность делу, искренняя любовь к родному краю и стремление к справедливости навсегда останутся в памяти тех, кому посчастливилось трудиться и жить бок о бок с ним.Под руководством Геннадия Архиповича были реализованы значимые проекты, преобразившие облик столицы Бурятии. Его авторитет, опыт и профессионализм стали прочным фундаментом для дальнейшего развития города.Нам будет его сильно не хватать, но память о нём останется светлой и благодарной. Пусть пример мужества и ответственности, показанный Геннадием Архиповичем, вдохновляет будущих руководителей и лидеров на достойную работу ради общего блага», - написал Игорь Шутенков в своем телеграм-канале, выразив соболезнования родными и близким бывшего мэра.