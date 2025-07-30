Глава Бурятии посетил детский лагерь «Гэсэр»

Накануне глава Бурятии выехал в Закаменский район. В рамках рабочей поездки Алексей Цыденов осматривает социальные объекты.Первым местом визита стал детский лагерь «Гэсэр», расположенный в живописной местности Баруун-Оёр рядом с Улекчином и Михайловкой.«Гэсэр» пользуется большой популярностью: количество отдыхающих ребят каждый раз растет. Два года назад здесь благодаря председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко возвели два новых спальных корпуса. Их появление позволило лагерю перейти на три смены вместо двух.«До этого, в 2023 году, здесь отдыхали 179 детей. В прошлом году уже 311. В этом – планируем принять более 400 детей! На следующий год вошли в программу с ремонтом пищеблока», - рассказал глава региона.Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова