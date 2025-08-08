Полиция Бурятии вышла на уничтожение дикорастущей конопли

В Бурятии полицейскими проводится операция «Мак», направленная на выявление и уничтожение дикорастущей конопли. Уже обследовано более миллиона гектаров земель, на которых выявлено более 1350 гектаров растительного наркотика.

Попутно правоохранители выявляют преступления в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения.

- В адрес собственников (пользователей) земельных участков вынесено 195 предписаний о необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли. В настоящее время уже уничтожено 240 очагов наркосодержащего растения общей площадью 508 гектаров.

Также в ходе проверок полицейскими составлено 44 административных протокола и выявлено 32 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков растительного происхождения. Также выявлен факт организации притона. Из незаконного оборота изъято более 7 кг конопли, - рассказали в МВД республики.

В полиции напомнили, что об известных наркопреступлениях, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в ближайший территориальный ОВД либо по телефону 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.

