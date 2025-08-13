Общество 13.08.2025 в 10:52

Расшифрован геном древнего человека, найденного в Якутии

Хатыстырский человек проживал примерно 10 000 лет назад
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com
Ученым удалось полностью расшифровать геном хатыстырского человека, жившего на территории современного Алданского района Якутии примерно 10 000 лет назад. Об этом сообщил ТАСС один из соавторов опубликованного в журнале Nature международного исследования, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, ведущий научный сотрудник Арктического научно-исследовательского центра Виктор Дьяконов.

«Мы с коллегами доказали, что хатыстырский человек действительно древний, и полностью определили его генетический паспорт. Благодаря исследованию мы знаем полный геном не только хатыстырского человека, — сказал Дьяконов.

Как сообщает Yasia.ru, кости хатыстырского человека были случайно обнаружены еще в 1962 году. Скелет находился в пещере неподалеку от села Хатыстыр на правом берегу реки Алдан в Якутии. Там же были остатки костра и скопление костей медведя, волка и лисицы. Отмечается, что в условиях пещеры человеческие останки очень хорошо сохранились.

По словам Дьяконова, изначально считалось, что кости современные. Однако в 1970-е годы результаты радиоуглеродного датирования показали, что скелет принадлежит человеку, жившему 9800 лет назад. На тот момент он стал древнейшей находкой на территории не только Якутии, но и Восточной Сибири в целом. Но открытие осталось незаметным.

В 2017 году ученые решили заново продатировать костные останки хатыстырского человека. Исследование провели в Японии. Радиоуглеродная дата составила 9010 +/-30 лет назад (IAAA-170069), калиброванный (календарный) возраст — 8290–8220 годы до нашей эры.

«Были получены также даты по костям медведя и собаки. Они чуть-чуть моложе. Древний возраст хатыстырца подтвердился. Теперь мы имеем и полный генетический паспорт хатыстырского человека», — заключил археолог Виктор Дьяконов.

