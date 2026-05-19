В Народном Хурале семье Гуржапа Очирова передали орден Красного Знамени

Сегодня, 19 мая, в здании Народного Хурала состоялась торжественная церемония передачи ордена Красного Знамени ветерана Великой Отечественной войны Гуржапа Ванюшкеевича Очирова его родным. Награду, считавшуюся утраченной более 90 лет назад, в республику доставила делегация Законодательного Собрания Краснодарского края совместно с представителями поискового движения Кубани.

Орден нашелся в начале 2025 года неподалеку от Краснодара, в 50 км. от него на территории бывшей станицы Пензенской. Сейчас там лес, станица была расселена в середине 1930. Но в 1942 году там кипели ожесточенные бои. Территория, где располагалась станица, представляла собой узел дорог, по которым из Краснодара можно было попасть на перевалы главного Кавказского хребта и выйти к морю. После установления личности владельца награды было принято решение вернуть ее семье героя. Спустя 93 года орден вернулся на родину Гуржапа Очирова - в Бурятию.

Председатель Народного Хурала Владимир Павлов поприветствовал делегацию из Краснодарского края и поблагодарил за важную миссию.

- Бурятия славится дружбой, гостеприимством и радушием. Уверен, что наша культура, традиции вам обязательно понравятся. Наш земляк Очиров Гуржап Ванюшкеевич – настоящий сын бурятской земли, воевал на фронтах ВОВ, был награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Красной Звезды и орденом Ленина. И, конечно, мы хотим поблагодарить вас за эту огромную работу и за почётную миссию, с которой вы прибыли в Бурятию. Удивительно, как, вы, поисковики, смогли найти этот орден. Память о ветеране увековечена в Курумканском районе, куда он вернулся после войны, - рассказал спикер бурятского парламента.

Гуржап Очиров родился в 1905 году в селе Ярикто Баргузинского района. В 1927 году поступил на службу в Бурятский кавалерийский дивизион, принимал участие в боях на КВЖД.

В 1929 году в должности командира взвода кавалеристов Гуржап Ванюшкеевич участвовал на в боях на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), был ранен. За храбрость и мужество, отличное выполнение боевых заданий награжден орденом Красного знамени. Но в 1933 году орден был утерян.

К началу Великой Отечественной войны занимал должность начальника штаба стрелкового батальона 152 стрелковой дивизии. Его полк участвовал в героической обороне Смоленска. Попав в окружение, наш земляк не сдался, а героически продолжил борьбу. Он возглавил партизанский отряд соединения «Батя», а в 1942 году стал командиром Третьей партизанской бригады численностью 1200 человек.

В начале 1943 года партизанская бригада Очирова соединилась с регулярными частями Красной Армии и была расформирована. Так Гуржап Ванюшкеевич вновь оказался в действующей армии.

10 октября 1943 года за проявленную доблесть и мужество, образцовое выполнение боевых заданий был награжден вторым орденом Красного Знамени. Однако награду наш земляк не получил, так как во время перевода в другой батальон документы затерялись в военной суматохе.

Но благодаря поисковому отряду «Кубанский рубеж» во время выполнения поисковых работ в 2025 году первый орден Красного Знамени был найден.

Депутат Заксобрания Краснодарского края, секретарь комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Владислав Граф-Колесник признался, что сама миссия стала для делегации по-настоящему волнительной.

- 2026 год - это Год единства народов России. Символично, что в этом году мы передаем семье орден – это очень дорогого стоит, - кратко отметил депутат.

Руководитель Краснодарского регионального отделения «Поискового движения России» Александр Шепелев подчеркнул, что найденный орден стал символом связи регионов и народов страны.

- Мы впервые находимся в Бурятии, в Улан-Удэ с такой почетной миссией - передать орден, который был утерян на кубанской земле. Когда орден был найден и удалось установить имя воина, мы сами были крайне удивлены и не могли понять, как он оказался на территории края, ведь тысячи километров отделяют Кубань от Бурятии. Но именно благодаря тому, что и до Великой Отечественной войны, и в её годы весь народ Советского Союза вставал на защиту Родины, судьбы регионов и народов так тесно переплелись, - рассказал Шепелев.

Также он рассказал о работе поисковиков Краснодарского края. В составе поискового движения России действует 22 общественных поисковых объединения, 8 объединений работают в системе ДОСААФ России.

За годы работы поисковиков на территории края были найдены и перезахоронены останки более 30 тысяч солдат.

Поисковик поискового отряда «Кубанский рубеж» Сергей Попрядухин отметил, что в период с 1931 по 1933 гг. Гуржап Очиров обучился в Северо-Кавказском горском кавалерийском училище в Краснодаре.

- Рядом со станицей был полигон, возможно, он туда заезжал и там утратил орден, - поделился мыслями поисковик.

Торжественная церемония в Народном Хурале завершилась передачей ордена Красного Знамени дочери и внуку Гуржапа Ванюшкеевича Очирова. Спустя 93 года награда вернулась в семью героя.

Затем делегация отправилась в Баргузинский и Курумканский районы, где увековечена память ветерана.



