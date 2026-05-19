Общество 19.05.2026 в 17:37

Бурятским туристам «обломили» зимовки в Таиланде

Страна сократила в два раза безвизовый режим для россиян
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Правительство Таиланда одобрило сокращение срока безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран. Как сообщает «Коммерсант», новые параметры въезда в страну рассмотрит комитет по визовой политике Таиланда. Власти планируют отдельно для каждой страны определить наиболее подходящий тип визы с учетом вопросов безопасности и экономики.

Новые правила затронут в том числе туристов из России. С инициативой сократить срок безвизового пребывания для иностранных туристов выступил МИД Таиланда. По мнению министра иностранных дел Сихасака Пхуангкеткеоу, срока в 30 дней достаточно для путешественников, а срок действия визы должен соответствовать цели поездки. Также власти намерены ужесточить проверку целей пребывания иностранцев.

Комментируя данное решение, туроператоры Бурятии выразили сожаление, что значительная часть туристов из республики в связи с новыми правилами не сможет посещать королевство на прежних условиях. Как рассказала менеджер по туризму Наталья Перелыгина, ситуация такова, что люди будут либо сокращать время пребывания в стране, либо предпринимать так называемый «виза-ран» — после 30-дневного срока выезжать в соседние страны, чтобы затем снова вернуться в Таиланд и продлить пребывание еще на 30 дней. По ее словам, такие поездки связаны с дополнительными хлопотами, и далеко не все туристы готовы на это пойти. Также как и на траты по приобретению тайской визы.

В то же время другие туроператоры считают, что 30-дневного срока более чем достаточно для организации выездных туров, поскольку основная часть пакетных предложений рассчитана на период от 10 до 14 дней.

