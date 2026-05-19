В Улан-Удэ будут судить хулигана, стрелявшего в девочку

По их траектории был установлен сектор, откуда могли производится выстрелы, после чего началась поквартирная отработка близлежащего дома. Уже 12 сентября, спустя два дня после происшествия, силовики вышли на местного жителя, в жилище у которого они обнаружили несколько единиц пневматического оружия и заряды к ним. Мужчину задержали и отправили в СИЗО.





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Улан-Удэ, стрелявшего из пневматического пистолета по девочке. Мужчине инкриминируют ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).Напомним, происшествие случилось 10 сентября прошлого года. В тот вечер во дворе многоэтажного дома по улице Микояна неизвестный ранил 13-летнюю девочку, выстрелив из пневматического оружия. Пуля угодила школьнице в спину, пробив кожаную куртку. У ребенка выскочил синяк.Расследованием случившегося занялись наиболее опытные следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска полиции. В его ходе во дворе дома на различных предметах, в частности, на ограждении детской площадки и урны возле нее правоохранители обнаружили следы от пуль из пневматического оружия.Как уточнили в следственном ведомстве, на данный момент уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.