Дети мечтают обрести семью

«Чужих детей не бывает» — фраза, ставшая банальной от частого употребления. Но если вдуматься, это — истина. Если в вашем сердце живет нерастраченная нежность, если в вашем доме есть свободное место за обеденным столом, если вы чувствуете в себе силы разделить свою жизнь с тем, кто ждет этого больше всего на свете, — сделайте шаг. Позвоните или обратитесь в Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей.

Там вам расскажут о детях, которые засыпают с мыслью: «Может быть, завтра за мной придут». Станьте для кого-то этим «завтра». Станьте семьей.

Софья, 10 лет

Соня — открытая, общительная и очень доброжелательная девочка. Легко находит общий язык как с детьми, так и со взрослыми, всегда приветлива и готова к диалогу. Она отличается любознательностью и неиссякаемым интересом к окружающему миру.





В коллективе сверстников Соня чувствует себя уверенно, с удовольствием участвует в совместных играх и часто выступает инициатором интересных занятий.

Свободное время Соня любит посвящать творчеству. С большим увлечением она рисует, лепит и занимается аппликацией, создавая оригинальные поделки. Её работы отличаются аккуратностью и фантазией.

Соня — по-настоящему ответственная и трудолюбивая девочка. Она всегда с готовностью откликается на просьбы о помощи, доводит начатое дело до конца и не боится трудностей.

Анкета Софьи: https://усыновите.рф/children/7sxna-xjy8

Елизавета, 9 лет

Лиза — очень активная, жизнерадостная и любознательная девочка. Она всегда готова прийти на помощь, будь то поддержка друга или участие в общем деле. В общении Лиза проявляет себя как вежливый и коммуникабельный ребенок, легко находит общий язык с окружающими и быстро заводит новых друзей.





Одной из отличительных черт Лизы является её настойчивость. Даже сталкиваясь с трудностями, она не опускает руки, а с упорством продолжает работать, пока не доведёт начатое до конца. Она самостоятельна, любит порядок и с удовольствием помогает поддерживать чистоту.

В свободное время Лиза предпочитает творческие и подвижные занятия. Она с увлечением раскрашивает картинки, лепит из пластилина, а также любит активные игры на свежем воздухе и прогулки.

Анкета Елизаветы: https://усыновите.рф/children/7sxna-xq9s

Георгий, 7 лет

Гоша — очень подвижный, активный и любознательный мальчик. Он стремится быть в центре внимания, любит проявлять инициативу и с удовольствием участвует во всех мероприятиях, стараясь выделиться и показать свои способности.





В общении со взрослыми Гоша вежлив и тактичен, внимательно слушает собеседника, задаёт много вопросов и с уважением относится к старшим.

У Гоши разносторонние интересы. Он с увлечением играет с машинками, смотрит мультфильмы, а также любит мастерить, строить и собирать сложные конструкции из конструктора, развивая воображение и мелкую моторику. Особенно ему нравятся подвижные игры на свежем воздухе.

Анкета Георгия: https://усыновите.рф/children/7sxna-xwlc

Петр, 5 лет

Петя — очень активный доброжелательный мальчик. Легко идёт на контакт как со знакомыми, так и с новыми людьми, с удовольствием знакомится и заводит друзей.





В детском коллективе он проявляет себя как дружелюбный и отзывчивый товарищ. Петя быстро включается в общие игры, умеет находить компромиссы и с радостью участвует в совместных занятиях.

Петя ответственно выполняет поручения взрослых и очень радуется похвале за свои старания.

В свободное время его любимые занятия — это подвижные игры с друзьями на свежем воздухе. Он с увлечением играет в машинки, а также любит конструировать из конструктора.

Анкета Петра: https://усыновите.рф/children/7sxna-11rnk





Возможные формы устройства детей: усыновление, опека, попечительство.





Телефон для консультации будущих родителей:

Региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, 8(3012) 44-75-84 (г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4а).

Ознакомиться со сведениями о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, Республики Бурятия, Вы можете на федеральных сайтах: «Федеральный банк данных о детях - сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» по ссылке http://www.usynovite.ru//, «Усыновление в России» по ссылке: http://усыновите.рф/ на официальном сайте Министерства социальной защиты населения Республики Бурятия по ссылке: https://egov-buryatia.ru/minsoc/projects/about_the_projects/bank-dannykh-detey/ - вкладка «Каждому ребенку нужна семья!»



